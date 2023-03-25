Mississippi'de hortumdan can kaybı 23'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Mississippi eyaletinde meydana gelen hortum ve şiddetli fırtınalarda can kaybı 23'e yükseldi. Mississippi Acil Durum Yönetim Merkezi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef bu sayıların artması bekleniyor" dedi.

Hortumun eyaletin batısındaki Silver City ve Rolling Fork kasabalarında büyük yıkım yarattığı belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Silver City'de 4 kişinin kayıp olduğu kaydediliyor.

Fotoğraf: MISSISSIPPI HIGHWAY PATROL/TWITTER/REUTERS

CNN televizyonu, yaklaşık bin 700 kişinin yaşadığı ve hortumun evlerde büyük hasara neden olduğu Rolling Fork'ta da arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarda bulunduğunu duyurdu. Rolling Fork Belediye Başkanı Eldridge Walker, CNN'e yaptığı açıklamada "Şehrim gitti ama biz dirençliyiz. Daha güçlü döneceğiz" dedi. Ölenlerin 12'sinin Rolling Fork'tan olduğunu söyleyen Walker, bazı insanların da evinde mahsur kaldığını söyledi.

Şiddetli fırtınanın eyalette evlerin çatlarını uçurduğu, ağaçları kökünden söktüğü, enerji hatlarını kopardığı belirtiliyor. ABD'deki elektrik kesintilerini izleyen internet sayfası PowerOutage.us'e göre Mississippi ile komşu Tennessee ve Alabama eyaletlerinde yaklaşık 100 bin kişiye elektrik verilemiyor.

dpa,Reuters / EC,ET

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