Milyonlarca insan açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Dünya genelinde 200'ü aşkın yardım örgütü, hükümetleri küresel çapta milyonlarca insanın karşı karşıya olduğu ölümcül açlık tehlikesi konusunda uyardı. Aralarında Save the Children, World Vision, Care ve Islamic Relief gibi örgütlerin bulunduğu yardım kuruluşları, kaleme aldıkları açık mektupta hükümetleri yoksullara ve açlık çekenlere daha fazla destek vermeye çağırdı.

Mektuba imza koyan örgütler, açlık çekenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti. Önü alınacak adımlar atılmayan silahlı çatışmalar, iklim krizi ve eşitsizlik problemlerine eklenen korona pandemisinin dünyanın birçok yerinde kıtlığa neden olduğunun belirtildiği mektupta, aralarında çocuk ve gençlerin de bulunduğu 34 milyon kişinin açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna olduğu kaydedildi.

58 ülkede 174 milyon kişinin yeterli gıdayı temin edemediği belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre bu rakamın, yıl içinde 270 milyona çıkabileceği ifade edildi.

Yemen, Afganistan, Etiyopya, Güney Sudan, Burkino Faso, Kongo, Honduras, Venezuela, Nijerya ve Haiti’de insani yardım çalışanlarının insanları her gün hayatta tutmak için bir mücadele verdiğine dikkat çeken mektupta, insanların yaşamlarını idame ettirmeleri için gerekli imkanların ellerinden alındığı vurgulanarak, "Bu insanlar açlık çekmiyor, bu insanlara açlık çektiriliyor" denildi. En çok kadınların ve kız çocuklarının durumdan muzdarip olduğu belirtildi.

Geçen Şubat ayında BM’ye bağlı örgütler, ihtiyaç sahipleri için 5 milyar 500 milyon dolar ek yardım çağrısında bulunmuştu. Mektupta, bu miktarın dünya çapında ülkelerin bir güne denk gelen askeri harcamalarının toplamından az olduğuna dikkat çekildi.

Bir yıl önce BM’nin bu yönde ihtiyaç duyulan meblağ olarak açıkladığı 7 milyar 800 milyon Doların ise, içinde bulunduğumuz yıl içinde yalnızca yüzde beşinin temin edildiği belirtiliyor. 2019 Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019 raporuna göre, yıllık küresel askeri harcama 1 trilyon 900 milyarı bulmuştu.

DW/SÖ,TY

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