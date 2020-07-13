Milyonerlerden hükümetlere: Ödediğimiz vergileri artırın

Yedi ülkeden milyonerler, korona krizi nedeniyle servetlerinin daha fazla vergilendirilmesi çağrısı yaptı. Çoğu ABD’li 80’i aşkın milyoner, kaleme aldıkları açık mektupta, ‘’Bugün buna imza atan milyonerler olarak, hükümetlerimizi bizim gibi insanlar için vergileri artırmaya çağırıyoruz: Derhal, kayda değer biçimde ve kalıcı olarak’’ ifadelerini kullandı.

‘’İnsanlık için milyonerler’’ başlıklı mektupta, COVID-19’un yol açtığı ya da daha da görünür kıldığı problemlerin hayırseverlikle çözülemeyeceği de belirtildi.

Pandeminin yol açtığı kriz nedeniyle yarım milyar insanın yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekilen mektupta, milyonlarca insanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu ve çok sayıda çocuğun, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı okuluna dönme imkanının bulunmadığı belirtildi.

Hükümetlerin sorumluluk alarak gerekli fonları sağlama ve bunları adil biçimde dağıtmak zorunda olduğu ifade edilerek, "Gezegenin en varlıklılarına getirilecek kalıcı bir vergi artışıyla sağlık sistemlerimizi, okullarımızı ve güvenliğimizi finanse edebileceğimizden eminiz’’ denildi.

Yoğun bakımda görev yapan hastane personeline, ambulans şoförlerine, süpermarketlerdeki rafları dolduran görevlilere minnetlerini ifade eden milyonerler, "Bu küresel savaşın en ön saflarında savaşan insanlara karşı büyük bir borcumuz var’’ diye yazdı. Mektupta, çoğunlunu kadınların oluşturduğu, özveri gerektiren bu işlerde çalışanların çok az kazandıklarına da dikkat çekildi.

Varlıklı kesimin dünyadaki milyonlarca insan gibi işlerini kaybetme ya da ailelerini geçindirme kaygısı içinde olmadıkları hatırlatılarak, "Lütfen, lütfen bizi vergilendirin. Doğru olan bu. Tek seçeneğimiz bu. İnsanlık paramızdan daha önemli" diye yazdılar.

Mektuba imza atan ünlü isimler arasında İngiliz senarist ve yönetmen Richard Curtis, Walt Disney’in varisi Abigail Disney ve ünlü dondurma markası Ben & Jerry’s şirketinin kurucularından Jerry Greenfield de bulunuyor.

DW, epd / SÖ, BK

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