Milton Kasırgası 16 can aldı, geriye enkaz yığını bıraktı

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Milton Kasırgası'nda can kaybı 16'ya yükseldi. Sigortalı hasarın 100 milyar doları bulabileceği hesaplanıyor. Kasırga Trump-Harris arasında seçim tartışmasına da neden oldu.

Milton Kasırgası'nın vurduğu Florida'da hasar tespit çalışmalarına başlandı. Amerikan basını kasırga bağlantılı en az 16 can kaybı yaşandığını aktardı.

Beyzbol takımı Tampa Bay Rays'a ait stadyumun çatısı parçalandı, çok sayıda ev ve araç sular altında kaldı. Yaklaşık 2,7 milyon haneye elektrik verilemezken yıkımın sigorta şirketlerine maliyetinin 100 milyar doları bulabileceği hesaplanıyor.

Tampa Bay Rays stadının çatısı parçalandı Fotoğraf: Mike Carlson/AP Photo/picture alliance

Bilinen en güçlü beşinci Atlantik kasırgası olan Milton'un ardından enkaz yığınına dönmüş cadde ve sokakların temizlenmesinin haftalar sürebileceği belirtiliyor.

Eyaletin en işlek havalimanı Orlando'da ise uçuşlar bugün normale döndü. Kasırgada havalimanında ağaçların devrilmesi gibi görece hafif hasarlar oluştu.

Zararın boyutuna rağmen yetkililer ve bölge halkı Milton'un korktukları kadar kötü olmadığını ifade ettiler. Florida Valisi Ron DeSantis de "en kötünün yaşanmadığını" söyledi.

Fotoğraf: GIORGIO VIERA/AFP/Getty Images

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ise Demokrat Joe Biden yönetimini kasırga mağdurları için yeterince şey yapmamakla suçladı. Demokratların adayı Kamala Harris Trump'ı komplo teorileri yaymakla suçladı, rakibinin eleştirilerine tepki gösterdi.

Milton'dan sadece iki hafta önce Helene Kasırgası Florida ve diğer güneydoğu eyaletlerde etkili olmuş, 237 kişi hayatını kaybetmişti.

Bilim insanları iklim değişikliğinin etkisiyle kasırgaların şiddeti ve sıklığının arttığı uyarısında bulunuyor.

AP,AFP,Reuters / MUK,BÖ

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