Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verildiği bildirildi.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştirilen Alman teknik adamı görevden aldı.

Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi. Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasının ardından günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu.

Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi. EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor.

Kuntz'a istifa baskısı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan milli takım, geçen hafta Japonya ile yaptığı hazırlık maçında, sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena'da oynanan maçta, bazı taraflar Kuntz'un istifasını talep etmiş, "Kuntz istifa" sloganları atarak tempo tutmuştu.

Bir süredir istifa baskısı altında olan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz, maç sonrasındaki basın toplantısında futbolcuları eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. Geçen yıl Haziran ayından beri "kimse hocayı korumuyor. Hep sorgulanan ve soru işareti olan hoca" diyen Kuntz, "Üzerine çalışmamız gereken konular başka" ifadesini sözlerine eklemişti. Kuntz, "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben oyuncularımdan bazı şeyleri bekleyebilirim. Oyuncuların bu forma için yüzde 100'ünü verebilecek seviyeye kendilerini getirmeleri gerekiyor… En çok canımı acıtan şey, oyuncuların kendileri için yüzde 100'ünü vermemeleri olur" ifadelerini kullanmıştı.

Kuntz'un açıklamalarına tepki gösteren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yaptığı açıklamalarla Kuntz kendi bacağına sıktı" şeklinde konuşmuştu.

Hırvatistan maçında Kenan Koçak görev alabilir

DHA'nın haberine göre, şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi. Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedilirken, yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.

Stefan Kuntz, Eylül 2021'den bu yana A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini yürütüyordu.

Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) geçen hafta Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hans Flick'i görevinden almasının ardından, bu göreve gelebilecek isimler arasında Kuntz'un da adı geçiyor.

DHA, SID/JD, DÇÜ