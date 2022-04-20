MSB: Piyade Teğmen Kanlıkuyu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: "19 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur."

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "19 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur" denildi. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarının katılımıyla operasyonların devam ettiği belirtildi.

Böylece Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kaybı ikiye çıktı. Operasyonda Pazartesi günü de 32 yaşındaki Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş hayatını kaybetmişti. Delibaş'ın el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklanmıştı.

MSB ayrıca, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi" açıklamasını yaptı.

TSK, "Pençe 1", "Pençe 2" ve "Pençe-Kartal" operasyonlarının devamı olarak, Irak’ın kuzeyine yönelik "Pençe-Kilit" operasyonunu Pazar günü başlatmıştı.

DW / EC, ET