Milli Savunma Bakanlığı: Netanyahu'nun iftiralarını reddediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordusu hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkesindeki yolsuzluk suçlamaları ve siyasi sorunlar karşısında dikkatleri başka yere çekmeye çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türk Ordusu aleyhindeki yersiz, mesnetsiz ve gerçek dışı iftiralarını reddediyoruz" denildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Twitter üzerinden geçen Pazar günü yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "diktatör" ifadesini kullanarak Türk ordusunu "Kürt köylerindeki kadın ve çocukları katletmekle" suçlamıştı. İsrail Başbakanı Cumartesi günkü tweet'inde ise "Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden Erdoğan'ın İsrail'e vaaz vermemesi gerektiğini" söylemişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Netanyahu'nun bu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hiçbir zaman "utanılacak" bir eylemde bulunmadığını belirterek, "Lefkoşa'da banyoda katledilen anne ve çocuklar, PKK terör örgütünün kurşuna dizdiği bebekler gibi, ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk Ordusunu karalayamaz. Çünkü Türk Ordusu hiçbir zaman bebek katili değildir ve böyle de anılmamıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin düzenlediği operasyonların uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade eden bakanlığın açıklamasında, "Kıbrıs Barış Harekâtı, terörle mücadele, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarında da görüldüğü üzere, en zor harekât ortamlarında dahi, sivil/masum insanlar, tarihi, dini, kültürel yapılar ve çevre, Türk Silahlı Kuvvetleri için, operasyonların gecikmesi pahasına dokunulmaz olmuştur" denildi.

TSK'nın "tüm harekât alanlarında, halkın özlediği, beklediği şefkat eli" olduğunun ve olmaya da devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Gerek Türkiye'de gerekse çevre ülkelerde yaşayan ve halen ülkemize sığınmış on binlerce Kürt kardeşimiz de bunun en önemli tanığıdır" ifadesi kullanıldı.

"Netanyahu'nun PKK'ya büyük sempatisi var"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözlerine daha önce Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan da tepki gelmişti.

Erdoğan, geçen Pazar günü İstanbul'daki bir açılış töreninde, "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları, çocukları tekmeleyerek, ama yavruları tekmeleyerek, askerinizle, polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu, sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Bu sadece ve sadece sana uyuyor, Erdoğan'a uymaz" diye konuşmuştu.

Çavuşoğlu ise dün Tunus'ta yaptığı açıklamada, "Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla, PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı" demişti. "Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor" diye ekleyen Çavuşoğlu, İsrail'in Irak dâhil bölgeyi PKK ile bölmeye çalıştığını savunarak "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır" ifadesini kullanmıştı.

İsrail'de kritik dönem

İsrail'de 2009'dan beri başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu hakkında bir dizi yolsuzluk soruşturması yürütülüyor. Ülke önümüzdeki Nisan ayında erken seçime gidecek. Hükümet, koalisyon içinde aylardır yaşanan görüş ayrılıklarının ardından dün Nisan'da erken seçim düzenlenmesine karar vermişti.

Erken seçim kararının ardından yapılan ilk kamuoyu anketi, Netanyahu'nun iktidardaki partisi Likud'un seçimlerden birinci parti olarak çıkacağına işaret ediyor. Sonuçları Maariv gazetesinde yayımlanan ankete göre, Likud 120 sandalyeli parlamentoda 30 sandalye kazanacak. Beş yüz İsrailli ile görüşülerek yapılan anket, Netanyahu liderliğindeki blokun parlamentoda çoğunluk sağlayacak sandalye sayısına da ulaşacağını ortaya koyuyor.

DW,AP/CÖ,ÖA

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