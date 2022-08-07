MSB: Dört gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında dört geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında dört geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında, 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan ve İtalya'ya giden Mustafa Necati, 45 bin ton ayçiçek küspesi taşıyan ve Çin'e giden Star Helena, 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen Glory ve 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a gelen RİVA WİND isimli gemiler Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi. Gemilerin, İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya giden ilk yabancı bayraklı gemi

Cuma günü Bandırma Limanı'ndan ayrılan Barbados bandıralı "Fulmar S" isimli boş geminin de Ukrayna karasularına ulaştığı belirtilmişti. Ukrayna altyapı Bakanı Olaksandr Kubrakov, tahıl almak üzere Çornomorsk Limanı'na doğru yola çıkan geminin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yüklenmek üzere gelen ilk gemi olduğunu ifade etmişti.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak olan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi", Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğuyla 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Ukrayna tahılı taşıyan ilk gemi Razoni, 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan Lübnan’a doğru hareket etmişti. Milli Savunma Bakanlığı, 5 Ağustos’ta mısır yüklü üç geminin daha Ukrayna limanlarından ayrılarak yola koyulduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, geçen hafta Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, tahıl koridoru anlaşmasının Karadeniz üzerinden sevkiyatı ve lojistiği düzenlediğini hatırlatarak, anlaşmanın başka ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmişti. Kanka, "Ha tahıl ha demir cevheri, ne fark eder?" ifadelerini kullanmıştı.

DW,dpa / SÖ,ET