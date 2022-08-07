  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Ukrayna'dan Çin'e 45 bin ton ayçiçek küspesi götüren "Star Helena" isimli yük gemisi - (07.08.2022)
Ukrayna limanlarından ayrılan gemilerden "Star Helena"Fotoğraf: Nina Lyashonok/AP/picture alliance
Gıda güvenliğiUkrayna

MSB: Dört gemi daha Ukrayna'dan ayrıldı

5 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında dört geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini duyurdu.

https://www.dw.com/tr/milli-savunma-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-d%C3%B6rt-gemi-daha-ukraynadan-ayr%C4%B1ld%C4%B1/a-62735578

Milli Savunma Bakanlığı, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında dört geminin daha Ukrayna limanlarından ayrıldığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında, 6 bin ton ayçiçek yağı taşıyan ve İtalya'ya giden Mustafa Necati, 45 bin ton ayçiçek küspesi taşıyan ve Çin'e giden Star Helena, 66 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'a gelen Glory ve 44 bin ton mısır taşıyan ve İskenderun'a gelen RİVA WİND isimli gemiler Ukrayna limanlarından hareket etti" denildi. Gemilerin, İstanbul'un kuzeyinde demirleyerek Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya giden ilk yabancı bayraklı gemi

Cuma günü Bandırma Limanı'ndan ayrılan Barbados bandıralı "Fulmar S" isimli boş geminin de Ukrayna karasularına ulaştığı belirtilmişti. Ukrayna altyapı Bakanı Olaksandr Kubrakov, tahıl almak üzere Çornomorsk Limanı'na doğru yola çıkan geminin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yüklenmek üzere gelen ilk gemi olduğunu ifade etmişti.

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden yeniden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayacak olan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi", Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğuyla 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında Ukrayna tahılı taşıyan ilk gemi Razoni, 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan Lübnan’a doğru hareket etmişti. Milli Savunma Bakanlığı, 5 Ağustos’ta mısır yüklü üç geminin daha Ukrayna limanlarından ayrılarak yola koyulduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, geçen hafta Financial Times gazetesine verdiği mülakatta, tahıl koridoru anlaşmasının Karadeniz üzerinden sevkiyatı ve lojistiği düzenlediğini hatırlatarak, anlaşmanın  başka ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etmişti. Kanka, "Ha tahıl ha demir cevheri, ne fark eder?" ifadelerini kullanmıştı.

 

DW,dpa / SÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir

Özdemir: Alternatif tahıl rotaları şart

Özdemir: Alternatif tahıl rotaları şart

Ukrayna tahılı yüklü geminin bugün gecikmeyle İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Sevkiyatın başlaması tüm dünyada memnuniyet yarattı ancak yeni sevkiyat rotalarının açıklaması da talep ediliyor.
Politika
2 Ağustos 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Çin donanmasının tatbikat yaptığı Tayvan yakınlarındaki sularda Tayvan'a ait bir savaş gemisi - (05.08.2022)

Tayvan Boğazı'nda "kedi-fare" oyunu

Politika
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Afganistan'a Çin tarafından yapılan pirinç yardımından yararlanan bir Afgan kızı - (07.04.2022)

Afganistan'da açlık felaketi

Afganistan'da açlık felaketi

Ekonomi
8 saat önce
Symbolbild - Asbest

Türkiye’nin asbest tablosu

Türkiye’nin asbest tablosu

Sağlık
6 Ağustos 2022
KPSS sınavı ile soru kitapçığı sorusu arasındaki benzerlik

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

10 soruda 2022-KPSS krizi nedir?

Eğitim
5 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön