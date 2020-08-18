 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya′ya gitti | TÜRKİYE | DW | 26.12.2020

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TÜRKİYE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki Türk birliklerini denetlemek üzere Libya'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Libya'ya gitti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya'ya hareket etti.

Bakan Akar'ın Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi planlanıyor.

Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Türk askerleri ile de bir araya gelecek.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya'nın batısının kontrolü, Türkiye'nin desteklediği, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde (UMH) bulunuyor. Libya'nın doğu ve güneyinde ise kontrol Tobruk hükümetinin elinde. Tobruk hükümeti, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor.

Libya'da taraflar BM'nin arabuluculuğu ile ekim ayında ateşkes konusunda uzlaşmıştı. BM'nin girişimiyle müzakere masasına oturan taraflar, Tunus'ta kasım ayı ortasında yürütülen görüşmeler sonucunda ise devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 2021 yılı sonunda yapılması konusunda mutabakata varmıştı.

DHA,AFP/BW,ET

©Detusche Welle Türkçe

 

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