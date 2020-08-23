Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'nın katılımıyla bir video konferans gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz konusunun başlıca gündem maddesi olduğu toplantıda, sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bildirildi.

Hulusi Akar, Yunanistan'ın Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyet alanı ile kısmen örtüşen bir bölgede tatbikat yapacağını açıklaması ile ilgili olarak, bunun iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olacağını ifade etti.

Akar toplantıdaki konuşmasında ayrıca, "Deniz kuvvetlerimiz Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor, ülkemizin, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli ve kararlı ayrıca buna da muktedir bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Faaliyetlerimizde haklıyız. Onun için de kararlı ve azimliyiz. Bize verilen görevi bugüne kadar en iyi şekilde yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

DW / AI,ET

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