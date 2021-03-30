 Milli Piyango biletlerine ilgi yok | Türkiye | DW | 30.12.2021

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Türkiye

Milli Piyango biletlerine ilgi yok

Türkiye'de her yılbaşı öncesi yaşanan Milli Piyango heyecanı bu sene yok. Büyük ikramiye 120 milyon lira olsa da, bayiler satışlarda büyük düşüş olduğunu söylüyor. Bu durum hem ekonomik krize hem de Milli Piyango'nun özelleştirilmesine bağlanıyor.

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"Yılbaşında büyük ikramiye kime çıkacak?" Uzun yıllar Türkiye'de yılbaşı yaklaşırken milyonları saran heyecanın özetiydi bu. Eskiden milyarlar, hatta trilyonlar telaffuz edilir, şimdi ise milyonluk ikramiyeler hayal kurduruyor. Ancak bu sene bilet alıp "ya çıkarsa" diye hayal kuranların sayısında çok ciddi bir düşüş var.
 

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© Deutsche Welle Türkçe

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