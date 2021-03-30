Milli Piyango biletlerine ilgi yok

"Yılbaşında büyük ikramiye kime çıkacak?" Uzun yıllar Türkiye'de yılbaşı yaklaşırken milyonları saran heyecanın özetiydi bu. Eskiden milyarlar, hatta trilyonlar telaffuz edilir, şimdi ise milyonluk ikramiyeler hayal kurduruyor. Ancak bu sene bilet alıp "ya çıkarsa" diye hayal kuranların sayısında çok ciddi bir düşüş var.



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