Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrenciler haftada iki gün okulda olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, yüz yüze eğitime geçişte alınan kararları açıkladı. Okulların tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak dünyada eğitime başladığını söyleyen Bakan Selçuk, "Ancak biz daha aşamalı bir başlangıçtan yanayız. 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Ardından okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını benimsediğimiz ilkokul 1'inci sınıflarla yüz yüze eğitime başlamış olduk. Okullarımızda yüz yüze eğitimde üçüncü haftadayız. Tedbirler aldığımız için de üçüncü aşamaya geçmeye hazırız. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2, 3, 4, 8, 12'inci sınıflar ve özel eğitimli öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlayacağız" dedi.

"Yüz yüze eğitim uzaktan eğitimle birlikte yürüyecek"

Yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptıklarını söyleyen Selçuk, öğrencilerin iki gün okulda olacağını, yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerin çocuklarını okula göndereceğini, istemeyenler için uzaktan eğitimin devam edeceğini ve öğrencilerin devamsız sayılmayacağını kaydetti.

Sınıf mevcutlarının daha önce olduğu gibi gruplara ayrılarak azaltılacağını söyleyen Selçuk, "Okulda kalma süreci eskisine oranla kısaltılacak. Bunları sizinle paylaşacağız. Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacaktır. Ayrıca her öğrencimizin sosyal ve akademik gelişimleri yakından takip edilecektir" diye konuştu.

Denetmenlerin düzenli olarak sahayı denetlediklerini söyleyen Bakan Selçuk, okullarda Covid-19 ekiplerinin oluşturulduğunu belirtti.

EBA destek noktaları

Bilgisayar ve internet erişimine ihtiyacı olan öğrenciler için EBA destek noktaları oluşturduklarını söyleyen Selçuk, "Bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimiz için Türkiye genelinde 12 bin 111 EBA Destek Noktası oluşturduk. EBA Destek Noktalarımızın sayıları hızla artmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ve velilerimiz kendilerine en yakın noktaya ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden anında ulaşabiliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı 500 tablet dağıtımıyla ilgili de konuşan Selçuk şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak."

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DHA, HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe