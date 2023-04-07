Dört parti adaylarını CHP listesinden gösterecek

CHP ve İYİ Parti Millet İttifakı çatısı altında kendi logo ve listeleriyle seçime katılacak. İttifak'taki diğer partiler adaylarını CHP listesinden gösterecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı partilerinin yöneticileri ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) bugün bir açıklama yaptı. YSK'ya seçim ittifakına ek bir protokol sunduklarını belirten Muharrem Erkek, "Bu protokol uyarınca, Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İYİ Parti; kendi logoları ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden göstereceklerdir" dedi.

Erkek, Millet İttifakı Protokolü'ne ek protokol metnini İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ile birlikte YSK'ya sundu.

Muharrem Erkek Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, YSK'de şu açıklamayı yaptı:

"Daha önce Millet İttifakı olarak seçim ittifakı protokolümüzü, Yüksek Seçim Kurulu'na sunmuştuk. Millet İttifakı olarak, yeni bir siyaset kültürü ile yeni bir yönetim anlayışıyla, yarının Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu; Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçilecek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi sağlayacak Meclis çoğunluğunu da Millet İttifakı sağlayacaktır.

Bugün de seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü, Yüksek Seçim Kurulu'na sunduk. Bu protokol uyarınca, Millet İttifakı çatısı altında CHP ve İYİ Parti; kendi logoları ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de adaylarını CHP listelerinden göstereceklerdir."

ANKA / EC,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?