Millet İttifakı'nda ortak liste çalışmaları sürüyor

Millet İttifakı'nda aday listelerine ilişkin görüşmeler sürerken ittifak ortaklarının İzmir İktisat Kongresi için bu hafta sonu bir araya gelmeleri durumunda listeleri de ele almaları bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklamasıyla ittifakların sunacakları protokol ve partilerin milletvekili aday listeleri için zaman daralırken, Millet İttifakı'nın iki büyük üyesi CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmeler de sürüyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı parti, cumhurbaşkanı adayı ile ilgili yaşadığı krizi aştıktan sonra adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklayarak, milletvekili aday listelerine üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, altı parti arasında bu amaçla kurulan ortak komisyonun yeni toplantısını önümüzdeki günlerde yapması beklenirken, diğer taraftan CHP ile İYİ Parti arasında ikili ayrı bir süreç daha yürütülüyor. Altılı ortak komisyonun ise yeni toplantısını hafta başı yapabileceği belirtiliyor.

Seçim İttifakı Komisyonu'nda, CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin ile Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün yer alıyor.

YSK'nın açıkladığı seçim takvimine göre partilerin 18-24 Mart günleri arasında imzalı ittifak protokollerini teslim etmeleri gerekiyor. Milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi için ise 9 Nisan'a kadar zaman var.

Millet İttifakı'nda hedef en az 301 milletvekili

Bir sistem değişikliği vaadinde bulunan ve mümkün olan en kısa sürede güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi hedefleyen Millet İttifakı TBMM'de anayasa değişikliğini yapabilecek kadar çoğunluğa yani 360 sandalyeye ulaşmak istiyor. Ancak bu hedefin gerçekleşmesinin zorluğu düşünüldüğünde en az salt çoğunluk olan 301 sandalyeye ulaşılması amaçlanıyor.

Millet İttifakı'nın 301 sandalyeye verdiği önemin bir başka nedeni de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda seçmenlerde parlamentoda güçlü olan tarafın kendileri olduğunu göstererek, adayının ikinci oylamadan çıkmasını sağlamak.

Bu kapsamda 81 ilde ayrı ayrı listelerle seçime girilmesinin istenilen çoğunluğu elde etmeyi zorlaştıracağı hesaplanırken, İYİ Parti pek çok ilde ortak liste oluşturulması fikrine çok sıcak bakmıyor ve mümkün olan en az oranda ortaklaşmaya gitmek istiyor. İYİ Parti kendi listelerinde başka partilerin adaylarının yer almasında ise sakınca görmüyor.

Bundan 5 yıl önce yapılan 24 Haziran 2018 seçimlerinde o dönem dört parti olan Millet İttifakı yani CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ortak liste oluşturmamış ve ayrı ayrı milletvekili aday listeleriyle seçime gitmişti. Ancak geçen sene kabul edilen seçim yasası ile her parti aldığı oy oranına göre milletvekili çıkaracağı için ittifakın önemi azaltıldı.

Alternatifler neler?

Şu anda değerlendirilen alternatifler arasında bazı illerde altı partinin, bazılarında beş, bazısında dört, bazısında ise sadece iki partinin aynı listeden seçime girmesi bulunuyor. CHP ile İYİ Parti arasında şimdiye kadar yapılan görüşmelerde henüz net bir karar alınmamakla birlikte 10 ilde altı partinin ortak liste çıkartması gündemde.

CHP ve İYİ Parti'nin görüşmelerinde şimdiye kadar bazı konularda ve illerde ilerleme sağlanmasıyla birlikte altı partinin yer aldığı ortak komisyona dikkat çekiliyor ve nihai kararın bu komisyonda konuşulacağı ve seçim takvimi daralmakta olduğu için gelecek hafta aşama kaydedilebileceği belirtiliyor.

Ortak komisyon şimdiye kadar dört toplantı gerçekleştirdi. 3 Mart'ta planlanan beşinci toplantı ise cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili son kriz nedeniyle yapılamamıştı.

Öte yandan Saadet Partisi'nin girişimiyle Saadet, Gelecek ve DEVA arasında "ittifak içinde ittifak" yapılmasına ilişkin görüşmeler hem teknik düzeyde hem de liderler düzeyinde devam ediyor.

Millet İttifakı liderlerinin 19 Mart Pazar günü İzmir İktisat Kongresi'ne katılımları kapsamında İzmir'de olmaları planlanıyor ve seçim ittifakı ile aday listeleri ile ilgili konunun orada ele alınabileceği, bir kriz ise beklenmediği belirtiliyor.

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