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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin UysalFotoğraf: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
PolitikaTürkiye

Millet İttifakı'nda "Kılıçdaroğlu" buluşması

Kıvanç El
1 saat önce

İttifak olarak yola devam etme kararı alan altı muhalefet partisi lideri Perşembe günü yapacağı 13'üncü toplantısında ortak cumhurbaşkanı adayını konuşacak.

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"Millet İttifakı'nın adayı 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak" iddiasıyla yola çıkan ve bir yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdüren altılı masa, ortak adayını belirlemek için toplanıyor. Kaynaklar, adayın 2 Mart toplantısında belirlense dahi seçim takvimi sürecinin belirlenmesi sonrasında açıklanacağını ifade ediyor. CHP ve İYİ Parti arasındaki aday belirlemeye dair tartışmalarda ise belli bir yol alındığı söylense de İYİ Parti'de "Kemal Kılıçdaroğlu" ismine dair endişeler sürüyor.  

12 Şubat 2022 tarihinde ilk kez bir araya gelen altı muhalefet partisi lideri, süreç içinde 13'üncü buluşmayı Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek. 12'ncisi "deprem özel" gündemli olması dışında diğer 11 buluşmada seçimlere dair konuları ele alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin bu seferki ana gündemi ise ortak cumhurbaşkanı adayı. Aday ile birlikte geçiş sürecinin yol haritası da toplantıda ele alınacak. 

"Aday belirlenecek" 

Toplantı öncesi en net açıklamalardan biri İYİ Parti'den gelirken Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milletimiz müsterih olsun. 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek. Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.

Toplantı öncesi Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu liderleri iki kez ziyaret ederek adaya dair isimler ve görüşleri aldı. Masada ele alınacak üç isim var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışında başka bir ismin adaylık konusunda gündeme gelmesi beklenmiyor.  

Mansur Yavaş'ın toplantı öncesi son olarak yaptığı "Masa beni aday gösterirse görev olarak kabul ederim" çıkışı da siyasette önemli başlıklardan olurken CHP kaynakları, "Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmete devam edecektir" yorumunu yaparak adaylığının masada olmadığına vurgu yapıyor. 

Toplantıdan "Kılıçdaroğlu" ismi çıkar mı? 

Masada gündeme gelecek en güçlü aday ise Kemal Kılıçdaroğlu. İYİ Parti dışında Kılıçdaroğlu'na güçlü bir itiraz bulunmuyor. İYİ Parti cephesinde ise CHP liderine ilişkin geçtiğimiz haftalardaki yoğun endişelerin azaldığı yorumları yapılıyor. Akşener'in toplantıda hangi isim gündeme gelirse gelsin, açıklanmadan önce kapsamlı bir kamuoyu araştırması yapılması fikrini gündeme taşıyacağı, bu kapsamda daha önce yapılan anket ve çalışmaların da değerlendirilmesini isteyeceği kaydediliyor.  

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusunda görüş birliği oluşurken kurmaylar, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandıktan sonra var olan tartışmalar sona erer ve altı parti de seçimi kazanmaya odaklanır. Burada yaratılacak sinerji Millet İttifakı'nın adayını 13'üncü Cumhurbaşkanı yapacak güçte. CHP'nin buna inancı tam, diğer partilerin de aynı inançta olduğunu görüyoruz" değerlendirmesi yaptı.  

Hem CHP hem de İYİ Parti kurmayları 2 Mart toplantısında bir isim üzerinde prensipte uzlaşma olsa da adayın açıklanmasının o gün olmayacağına dikkat çekiyor. Adayın Mart ayı ortasında gerçekleşecek büyük bir programla açıklanması hedefleniyor. Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta seçimlerin olması için 10 Mart'ta karar alması halinde bu tarihten sonraki bir hafta içinde hemen adayın açıklanacağına dikkat çekiliyor.  

Geçiş süreci konuşulacak 

İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu isminden daha çok ise "eşit temsil"e itiraz var. Partilerin seçimi kazanması halinde oy oranlarına göre kabinede temsil edilmesini savunan İYİ Parti kurmaylarında, "tüm partiler eşit haklara sahip söylemi parti tabanlarında rahatsızlığa yol açıyor. Bu nedenle bu konu sık sık kamuoyu önünde değerlendirilmemeli" görüşü hâkim. 

Eğer altılı masa seçimi kazanırsa, Cumhurbaşkanının hükümeti kurabilmesi ihtimali nedeniyle kabine dağılımı da yol haritasının önemli başlıklarından olacak. Kabinenin hangi partilerden oluşacağı, nasıl belirleneceği başlıkları netleştirilecek. Her partiye bir bakanlık verilmesi ancak oy oranları ve vekil dağılımına göre de diğer bakanlıkların dağılımının yapılacağı belirtiliyor.  Geçiş sürecine dair yol haritasına son şeklinin toplantıda verilmesi hedefleniyor.  

Listeler konuşulacak 

Millet İttifakı, seçim kararı alınmasından sonra resmi olarak "ittifak" olacak.  Adayın ve yol haritasının belirlenmesi sonrası ittifakın ortak protokolü de hazırlanacak ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek.  

Ayrıca ittifakın seçime nasıl gireceğine dair çalışmalar da sürüyor. Altı partinin kendi logosu ile seçime girmesi için en az 41 seçim bölgesinde milletvekili adayı çıkarması gerekiyor. Bu durumda "en az 360 vekil" parolasıyla hareket eden altı parti, il il, bölge bölge hangi partinin hangi listede yer alacağına dair çalışmada da sona yaklaştı. Bu konuda seçim takviminin netleşmesi ile çalışmalara son şekli verilmesi de hedefleniyor.  

Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den bazı isimlerinin CHP ve İYİ Parti listelerinden de seçime girebileceği ifade ediliyor.  

HDP ne yapacak? 

Seçimde en kritik partilerden olan HDP'nin de aday belirleme çalışmaları sürüyor. Millet İttifakı'nın belirleyeceği aday HDP'nin adayını belirlemesini de etkileyecek. HDP'de birçok kurmay Kılıçdaroğlu ismine olumlu bakıyor. HDP, adayın netleşmesi sonrası yapılacak bir çağrı ile CHP liderine destek verebileceği gibi kendi adayını açıklama sürecini de başlatabilecek. Bu noktada HDP'nin aday çıkarması halinde seçimlerin ikinci tura kalıp kalmayacağına dair çalışmalar da etkili olacak. HDP kurmayları, deprem sürecine dikkati çekerek "Yeni bir siyasi tablo var. Aday çıkarıp çıkarmama konusu değerlendiriliyor" açıklaması da yapıyor.

 

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