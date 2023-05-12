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Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi
Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiFotoğraf: Alp Eren Kaya/ANKA
PolitikaTürkiye

Millet İttifakı: Demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz

4 saat önce

Millet İttifakı liderleri CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Ortak açıklamada "Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır" denildi.

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Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde dün gece CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Altı lider görüşme sonrasında ortak bir açıklama yaptı.

"Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir" denilen açıklamada "Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır. Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz. Haydi Türkiye" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 22.00'da başladı ve görüşme 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın imzası ile görüşme sonrasında ortak yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda "kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarının" ele alındığı belirtildi.

Açıklamada "Milletimiz müsterih olsun; Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır" denildi.

ANKA / EC, JD

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