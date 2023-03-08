Millet İttifakı "8 koldan" sahada olacak

Millet İttifakı'nda, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından şimdi de seçim kampanyasında kullanılacak iletişim stratejisini belirlemek için yoğun bir trafik başlayacak. Yapılan ön çalışmalarda kampanyada iki ana hedef ise "seçmenleri sandığa götürüp katılımı yükseltmek" ve "parlamenter sistemin gerekliliğin daha iyi anlatmak" olarak belirlendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirecek. Seçim sürecinde yürütülecek kampanya ve "siyasal iletişim modeli"ne dair çalışmalar da başlatılırken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde kullandığı kampanya modeli ana model olacak. CHP merkezinde yürütülecek kampanyaya diğer 5 partiden de temsilci katılacak. Sloganlar ve miting programları tek merkezden organize edilecek ve liderlerin illere gideceği takvime de özen gösterilecek. Kampanya söyleminde "olumlu bir dil" kullanılarak Cumhur İttifakı ile daha az polemiğe girileceği de kaydediliyor.

Kampanyada mitinglerden daha çok farklı kesimlerle buluşma yapılması da hedef. Özellikle gençlerle iletişim için yeni çağın getirdiği sosyal medya platformları, dijital oyunlar gibi alanlarda hem Kılıçdaroğlu'nu hem de liderleri daha fazla görmek mümkün olacak.

Seçim kampanyasında İBB Başkanı İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı Yavaş da aktif görev alacak Fotoğraf: Evrim Aydin/AA/picture alliance

8 isim sahada olacak

Millet İttifakı, kampanya sürecini Kılıçdaroğlu, 5 parti lideri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yani 8 koldan yürütecek. Tüm isimler aktif sahada görev alacak. Kampanya sürecinde 19 Mart'taki tanıtım toplantısı ve son mitingin tüm liderlerin katılımı ile olacak. Son mitingin ise geleneksel olarak daha önceki seçimlerde olduğu gibi İstanbul olması bekleniyor.

Kampanya sürecinde Kılıçdaroğlu 81 ile gitmeyi hedefliyor. Bu noktada bazı illerde Kılıçdaroğlu-Davutoğlu, Kılıçdaroğlu-Akşener gibi ikili miting ve programlar da olacak. Kılıçdaroğlu'nun tüm illeri gezmesinin yanı sıra ayrıca tüm liderler ağırlıklı olarak güçlü olduğu yerlere gidecek. Buradaki amacın "kendi hitap ettiği kitlesinde oyun yükseltebilme" amacı olduğu belirtiliyor.

İmamoğlu'nun ağırlıklı olarak Karadeniz ve doğu bölgelerinde; Mansur Yavaş'ın ise İç Anadoluda daha fazla program yapması da planlanıyor.

Kampanya sürecinde yurt dışında da mitingler yapılması planlanıyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları Fotoğraf: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

2 ana hedef var

Millet İttifakı'nın kampanya sürecinde söylem birliği sağlanması hedefiyle 6 parti temsilcisinin yer alacağı siyasal iletişim çalışmalarında, ana çerçeve ve mesajlar birlikte belirlenecek. Kılıçdaroğlu'nun CHP logolu toplantı ve mitinglerden ziyade "Türkiye" vurgusunun ağırlık verildiği bir formatta çalışmalarını yapması hedefleniyor.

Yapılan ön çalışmalarda kampanyada iki ana hedef belirlendi. Seçimlere katılımın artırılması ve küskün seçmenlerin ikna edilmesi için ayrı çalışma yapılacak. Özellikle 6 partinin teşkilatlarında da bu yönde çalışmalar yapılması istenecek. Kurmaylar, seçime katılımın arttıkça seçimin kazanılması ihtimalinin arttığı değerlendirmesi de yapıyor.

İkinci hedef ise "parlamenter sistemin gerekliliğin daha iyi anlatmak" olarak belirlendi. Daha önce hazırlanan Parlamenter Sistem çalışması ile Anayasa önerisi de kampanya sürecinde daha çok anlatılacak. Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı sorunların ana nedeninin "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olduğu savunulacak ve seçmenlere bu seçimin bir anlamda "sistem seçimi" olduğu da aktarılacak.

Partiler, ortak seçim vaatleri ve çalışmaların yanı sıra kendi seçim beyannamelerini de kamuoyuna açıklayacak. Partilerin farklı görüşleri konusunda hassasiyet olduğunda bu konuda beyannamelerde gerçekleşecek vurgulara da dikkat edilmesi hedefleniyor.