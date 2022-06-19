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Arşiv - Midilli açıklarında sığınmacıları taşıyan bir bot - (17.02.2016)
ArşivFotoğraf: Aris Messinis/AFP
PolitikaAvrupa

Mikonos açıklarında 108 göçmen kurtarıldı

1 saat önce

Yunanistan Göç Bakanı, Türkiye’nin "daha iyi bir iş çıkarmasını" istedi. Bir bakanlık kaynağına göre ise Yunan adalarına göçmen akışı 2022 başında yüzde 30 arttı.

https://www.dw.com/tr/mikonos-a%C3%A7%C4%B1klar%C4%B1nda-t%C3%BCrkiyeden-gelen-108-g%C3%B6%C3%A7men-kurtar%C4%B1ld%C4%B1/a-62182551

Yunanistan'ın Mikonos adası açıklarında Pazar günü erken saatlerde Türkiye'den yola çıkmış olan 108 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. Yunan sahil güvenliği, dört göçmenin ise hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

Liman polisinin imdat çağrısı üzerine harekete geçerek, zarar gören bota yardım etmek üzere bölgeye üç tekne ve bir römorkör gönderdiği kaydedildi.

Güvertedeki toplam kişi sayısı henüz teyit edilebilmiş değil.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, sahil güvenlik söz konusu bilgileri aktarmadan önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 104 kişinin kurtarıldığını ve sekiz göçmenin kayıp olduğunu açıkladı.

Attığı tweet'inde Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketleyen Bakan, "Türkiye, insan hayatlarını korumak ve insan ticareti ağlarının kökünü kurutmak için Yunanistan ve AB (Avrupa Birliği) ile iş birliği yaparak daha iyi bir iş çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Yunan makamları, Mayıs ayında, Ege Denizi üzerinden, Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 600 göçmene engel olunduğunu açıklamıştı.

Göç Bakanlığı'ndan bir kaynağın aktardığına göre, 2022 yılının ilk dört ayında Yunan adalarına doğru göç akışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış bulunuyor.

 

AFP / BÜ,ET

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