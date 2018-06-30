Mike Pompeo Kuzey Kore’ye gidiyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Perşembe günü Kuzey Kore'ye gideceği belirtildi. Açıklamada Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını görüşeceği belirtildi. Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un 12 Haziran'da Singapur'da yaptığı zirveden bu yana ülkeyi ilk kez ziyaret ediyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 5 Temmuz'da Kuzey Kore'ye giderek Kuzey Kore lideri ve ekibiyle buluşacak" dedi. Sanders, ABD'nin bu ziyaretle Kuzey Kore ile başlatılan bu süreçte ilerlemeler sağlamak istediğini ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde Amerikan istihbaratının Kuzey Kore'yi Trump'a nükleer silahsızlanma sözü vererek yanıltmaya çalıştığından şüphelendiği iddia edildi. Amerikan NBC News kanalı, Amerikan yönetimine dayandırırak verdiği haberinde Trump'la yapılan zirvede verilen sözlere rağmen Kuzey Kore'nin geçen aylarda gizlice nükleer silah üretmek için uranyum zenginleştirdiğini savundu. Haberde Kuzey Kore yönetiminin Yongbyon'daki bilinen nükleer tesisin yanı sıra çok sayıda gizli nükleer tesise sahip olduğu da iddia edildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders bu konudaki iddialarla ilgili sorular üzerine, "Şu an olumlu bir değişim için büyük bir dinamizm var ve biz yeni müzakerelere ilerliyoruz" diye konuştu.

Trump ve Kim Haziran'da görüşmüştü

Trump ve Kim Singapur'da bir araya geldikleri buluşmada iki ülkenin devletin başkanları olarak tarihte ilk kez yüz yüze görüşmüş, ikili ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşma metninde, "kapsamlı", "derinlikli" ve "samimi" bir fikir alışverişinde bulunulduğu belirtilmişti.

ABD ve Kuzey Kore arasında "kalıcı" ve "sağlam" bir barışın oluşturulmasını hedefleyen anlaşmada ABD'nin "güvenlik garantileri" karşılığında Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması öngörülüyor.

Zirve sonrasında yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore yönetiminin nükleer silah ve füze programından ne zaman ve nasıl sonlandıracağı konusunda bir bilgiye yer verilmemişti. Zirveden bu yana ABD'den temsilciler Kuzey Koreli yetkililerle detayları görüşüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Perşembe günkü Kuzey Kore ziyaretinin ardından Tokyo'ya giderek Japon ve Güney Koreli temsilcilerle de bir araya gelecek. Bu görüşmelerde de Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ele alınacak.

rtr, AFP / HT, HS

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