Mijatovic: Kavala davasına müdahil olacağım

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamada 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve hakkında bir iddianame olmaksızın bu tarihten beri özgürlüğünden mahrum bırakılan Kavala'nın davasını yakından takip ettiğini belirtti. Mijatovic, "uzun soluklu bir çalışma ortağı, ünlü bir insan hakları savunucusu, hayırsever ve Türk toplumunun önde gelen isimlerinden biri" olarak nitelendirdiği Kavala'nın tutukluluğunun ülkedeki insan hakları savunucuları ve çalışmaları üzerinde derin etkileri olduğunu ifade etti.

Türk yetkililerle yaptığı her görüşmede meseleyi dile getirdiğini ve Kavala'nın serbest bırakılmasını talep ettiğini belirten Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, geçen Cuma 13 akademisyen, insan hakları savunucusu ve sivil toplum örgütü temsilcisinin gözaltına alınmasının kendisini dehşete düşürdüğünü belirtti.

Mijatovic, açıklamasında Türk yetkililerden daha önce OHAL'in sona ermesinin ardından sürecin normalleşmesine ilişkin söz almış olmasına rağmen yaşanan son gelişmelerin sürece ilişkin ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Mijatovic sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Kavala, 8 Haziran 2018 tarihinde AİHM'ye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin birçok maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuru 30 Ağustos 2018'de değerlendirmeye alınmıştır. Bu bağlamda, AİHM çerçevesindeki yetkimi kullanmaya karar verdim ve kurumu Mehmet Osman Kavala'nın Türkiye'ye karşı henüz karara bağlanmamış davasında üçüncü bir taraf olarak yazılı değerlendirmelerde bulunacağım konusunda bilgilendirdim."

Bu açıklamanın ardından Mijatovic kararını Twitter üzerinden de duyurarak, Kavala'nın davasına müdahil olacağını ifade etti.

Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 18 Ekim 2017 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınmış, 1 Kasım 2017 tarihinde çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında geçici tutuklama kararı çıkartılmıştı. Kavala'nın bu karara itirazı sonuç vermemişti. Kavala'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru süreci de devam ediyor.

DW/SÖ,EC

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