Microsoft'tan yapay zekâya 80 milyar dolarlık yatırım

Microsoft CEO'su Smith, yapay zekâ alanında 80 milyar dolarlık yatırım planladıklarını belirterek, Trump'a da bu alandaki araştırmalara verilen fonların artırılması çağrısı yaptı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, bu yıl içinde yapay zekâ alanında 80 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Microsoft CEO'su Brad Smith Cuma günü yayınlanan blog yazısında, planlanan yatırımın yapay zekâ veri merkezi kurulması, yapay zeka modellerinin eğitimi ve dünya genelinde bulut tabanlı uygulamaların oluşturulmasını kapsadığını belirtti.google Microsoft'un mali yılı Haziran ayı sonunda sona eriyor.

Ülke ekonomisini canlandırmak için yeni bir teknolojiden yararlanma konusunda elektriğin icadından bu yana ABD'nin önünde bugünkü kadar büyük bir fırsatın bulunmadığına dikkati çeken Smith, "Yapay zekâ birçok açıdan günümüzün elektriği ve gelecek dört yıl Amerika'nın gelecek çeyrek yüzyıldaki ekonomik başarısı için bir temel oluşturabilir. Amerika bu yeni teknoloji dalgasının lideri olmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Brad Smith Fotoğraf: Getty Images/S. Brashear

Trump'a fonları artırma çağrısı

Microsoft'un rakibi olan Amazon, Google ve OpenAI gibi şirketler de yapay zekâ alanındaki yatırımlarını artırıyor. Microsoft'un CEO'su Smith, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ve Kongre'ye çağrıda bulunarak, yapay zekâ alanında teknolojilerin geliştirilmesi için üniversitelerde ve Ulusal Bilim Vakfı'nda araştırmalara daha fazla fon ayrılmasını istedi.

Çin ile rekabete de değinen Smith, "Teknoloji piyasalarının doğası ve potansiyel ağ etkileri dikkate alındığı zaman, uluslararası alanda nüfuz elde etmek için ABD ve Çin arasında yapılan yarışı muhtemelen ilerlemeyi en hızlı sağlayan kazanacaktır" dedi. ABD'nin yapay zekâ alanında dünyada bir yer edinmesi için "akılcı bir uluslararası stratejiye" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Smith, bunun için müttefiklerle iş birliği yapılabileceğine de işaret etti.

DW,AFP / JD,ET

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