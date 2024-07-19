Microsoft'taki arıza dijital krize neden oldu

Microsoft sistemlerinde yaşanan arıza, dünyada pek çok sektörü sekteye uğrattı. Türkiye'de de havacılık ve bankacılık sistemleri krizden etkilendi.

Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, dünya genelinde dijital krize neden oldu. ABD merkezli şirkete siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike kaynaklı olduğu belirtilen teknolojik kriz nedeniyle havacılık hizmetlerinin yanı sıra medya, sağlık ve banka sektörleri de sekteye uğradı.

Microsoft 365, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "etkilenen trafiği alternatif sistemlere yönlendirmek için çalıştığını ve bu şekilde arızanın etkilerini daha hızlı hafifletmeyi hedeflediklerini" belirterek "hizmet erişilebilirliğinde olumlu bir eğilim gözlemlediklerini" ifade etti.

Microsoft sistemlerinde yaşanan sıkıntı dünya genelinde hava trafiğini olumsuz etkiledi. ABD'de Federal Havacılık Dairesi, United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines ve Allegiant Airlines'ın tüm uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

İngiltere'de havayollarının yanı sıra demiryolları ve televizyon kanalları da krizden etkilendi. İrlanda merkezli düşük bütçeli havayolu şirketi Ryanair, "kendi kontrolleri dışında bir bilişim teknolojileri kesintisi nedeniyle aksaklıklar yaşadıklarını" belirtirken demiryolları şirketleri TransPennine Express ve Govia Thameslink Railway de küresel çaptaki krizden etkilenenler arasında yer aldı.

Londra merkezli televizyon kanalı Sky News de yaşanan sıkıntı nedeniyle canlı yayınlarını gerçekleştiremedi. Kanalın yönetim kurulu başkanı David Rhodes, X üzerinden yaptığı açıklamada, yayındaki kesinti için izleyicilerden özür diledi.

Berlin havaalanında da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle check-in işlemlerinde gecikmeler yaşandığı bildirildi. Hindistan ve Avustralya'da da havalimanlarında check-in işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle binlerce yolcu mağdur oldu.

Berlin Havalimanı da krizden etkilendi. Fotoğraf: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Dijital kriz nedeniyle hastanelerin sistemlerinde de aksaklıklar yaşandı. Almanya'nın Kiel ve Lübeck kentlerindeki iki hastane, Cuma günü için öngörülen ve aciliyeti olmayan tüm ameliyatları iptal ettiklerini bildirdi.

Türkiye de etkilendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüm dünyada yaşanan sorundan Türkiye'deki bazı kurumların da etkilendiğini söyledi. Bakan, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Bazı kurumlarımızda buradaki aksaklığın önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur” ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da (BTK) sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde, yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığının tespit edildiğini" kaydetti.

Açıklamada, "CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Operasyonlarının yaşanan küresel ölçekteki krizden etkilendiğini belirten Türk Hava Yolları da 84 uçuşun kriz nedeniyle iptal edildiğini bildirdi. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğunu düşürmek için çalışmalar yapıldığını ifade ederek "Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferlerin iptal edileceğini" kaydetti.

Küresel çaplı krizden dolayı THY'nin "biletleme, check-in ve rezervasyon işlemlerinde de sorunlar yaşandığı" bildirildi.

Krizden bankacılık sektörü de etkilendi. Bankacılık hizmetleri kriz nedeniyle devre dışı kalan Denizbank, yaptığı açıklamada, "Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

DW,Reuters,AP/SÖ,BK

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