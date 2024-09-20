Microsoft yapay zekâyı nükleer reaktörle besleyecek

Microsoft yapay zekâ teknolojisi için gereken enerjiyi nükleer santralden sağlayacak. Bu kapsamda eski bir reaktör sadece Microsoft'un enerji ihtiyacını karşılamak için yeniden faaliyete geçiyor.

ABD'de eski bir nükleer santral, teknoloji devi Microsoft'un enerji ihtiyacını karşılayabilmek için tekrar faaliyete başlıyor. Ülke tarihinin en kötü nükleer kazasının yaşandığı Three Mile Island adlı santral yapay zekâya enerji sağlayacak.

Microsoft ve enerji şirketi Constellation arasında elektrik tedariği için 20 yıllık sözleşme yapıldı. Buna göre yüksek işletme maliyetleri nedeniyle 2019'da kapatılan santralin birinci reaktörü 2028'in başlarında yeniden faaliyete geçecek. Amerikan basını şirketin reaktörü açmak için 1,6 milyar dolar yatırım yapacağını yazdı.

Microsoft Başkan Yardımcısı Bobby Hollis nükleer anlaşmanın şirketin karbon nötr hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını ifade etti. Teknoloji şirketi halihazırda rüzgâr ve güneşin yetersiz kaldığı dönemlerde Virginia'daki veri merkezi için Constellation'a ait başka nükleer tesislerden enerji tedarik ediyor.

Santralin ikinci reaktörü 28 Mart 1979'da yaşanan kazada kısmen erimiş, radyoaktif madde sızıntısı meydana gelmişti. Olayda çalışanlar veya bölge halkı herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmasa da bu Amerikan tarihinin en kötü nükleer kazası olarak kayıtlara geçmişti. O tarihte faal olan ilk reaktör ise sızıntıdan etkilenmemişti.

AFP / MUK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?