 Microsoft TikTok′a talip oldu | DÜNYA | DW | 03.08.2020

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DÜNYA

Microsoft TikTok'a talip oldu

Amerikan teknoloji devi Microsoft, Başkan Trump tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmak istenen Çin menşeili TikTok uygulamasına talip oldu. Şirket satış görüşmelerinin başladığını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump'ın, Çin merkezli kısa video uygulaması TikTok'u yasaklayacağını açıklamasının ardından Amerikan teknoloji ve yazılım devi Microsoft, TikTok'un ABD'deki operasyonlarına talip olduğunu açıkladı. Başkan Trump'ın TikTok'la ilgili tereddütlerine rağmen, bu markanın Çinli sahibi ByteDance ile görüşmelerde bulunmak istediğini açıklayan Microsoft, 15 Eylül'e kadar bir anlaşmaya varmak istiyor.

ByteDance ise Trump'ın güvenlik gerekçesiyle "TikTok'u ABD'den kovma" tehdidinin ardından, uygulamanın ABD birimini elden çıkarma konusunda büyük bir baskı altına girmiş durumda. Amerikan medyası da daha önce Microsoft'un TikTok'a olan ilgisini gündeme getirmiş, ancak Başkan Trump bu fikre de olumsuz yaklaşmıştı. Microsoft da Pazar günü yaptığı açıklamada, Trump'ın endişelerini haklı bulduğunu ve bu konuyla detaylı bir şekilde ilgileneceğini duyurdu. 

Microsoft, dünya çapında büyük rağbet gören TikTok uygulamasının sadece ABD birimini değil, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki faaliyetlerine de sahip olmak istiyor. Şirket, bu konuda hisselerin çoğunluğu kendinde kalmak şartıyla başka yatırımcılarla da ortaklık yapabileceğini bildirdi. ByteDance ile olası bir satış işlemi için görüşmelerin henüz erken safhada olduğunu açıklayan Microsoft, bu görüşmelerin sonunda bir anlaşma olacağının garantisi olmadığını belirtti.

Pompeo: Başkan Trump "artık yeter" dedi

Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuyla ilgili açıklamasında, Trump'ın birkaç gün içinde aralarında TikTok'un da bulunduğu Çin menşeli çok sayıda uygulamaya karşı harekete geçeceğini söyledi.

Mike Pompeo

Mike Pompeo

Pazar günü ülkesinde yayın yapan televizyon kanalı Fox News'e konuşan Bakan Pompeo, Trump'ın önümüzdeki günlerde harekete geçeceğini ve bunun "Çin Komünist Partisi ile bağlantılı uygulamaların, ulusal güvenliği tehdit eden farklı risklere karşı bir tepki" olduğunu dile getirdi. Pompeo, Trump'ın tam olarak hangi adımları atacağı konusunda ise detaylı bilgi vermedi.

TikTok ise Amerikan yönetiminin, kullanıcı verilerinin üçüncü şahıs ya da kurumlara aktarıldığı suçlamalarını reddederek ABD'deki faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu.

175 ülkede 65 ayrı dilde sunulan TikTok, kullanıcıların kendi kısa videolarını çekip paylaşabildikleri bir uygulama. ABD hükümeti ise Çin Komünist Partisi'nin bu uygulama ile Amerikan vatandaşlarının verilerine ulaşmasından endişe ediyor.  

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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