Michelle Obama: Trump yanlış başkan

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti'nin başkan adayını resmen ilan edeceği parti kongresi başladı. Perşembe gününe kadar sürecek kongrede, Joe Biden'in başkan adaylığı, Kamala Harris'in de başkan yardımcısı adaylığının resmen ilan edilmesi bekleniyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle büyük bir bölümü virtüel konuşma ve etkinliklerden oluşan kongrenin ilk gününde sol eğilimli senatör Bernie Sanders ile eski başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama konuştu. Başkan Donald Trump'u sert biçimde eleştiren eski First Lady Michelle Obama, "Trump ülkemiz için yanlış başkan" dedi. Donald Trump'un kendini göstermek için yeterli zamana sahip olduğunu, ancak şimdiye kadar yaptıklarına bakılırsa başkanlık görevine uygun olmadığının görüldüğünü belirtti.

Michelle Obama, eşinin başkanlığı süresince bu görevin ne kadar zor olduğunu gördüğünü, bunun aynı zamanda güç sahibi olma anlamına geldiğini kavradığını belirtti. Eski First Lady, başkanlık yapacak kişinin, ABD'deki her vatandaşın hayatının anlamı ve değeri olduğunu anlayacak inanca ve sağlam bir ahlaka sahip olması gerektiğini vurguladı. Obama, ülkenin başkanının tehlikesini küçümsediği "bir virüs yüzünden" ekonominin yerlerde süründüğünü, çok sayıda vatandaşın sağlık sigortasını kaybettiğini, halkın ayakta kalmak için mücadele ettiğini, uzun çabalar sonucu kurulan uluslararası ittifakların dağıldığını belirtti. Sorunlara Beyaz Saray'da cevap arayanların ise sadece karmaşa ve bölünme ile karşılaştığını, empatinin de kaybolduğunu söyledi. Michelle Obama, vatandaşları Demokratların adayı Joe Biden'i seçmeye çağırdı.

Demokrat siyasetçi Bernie Sanders seçmene Trump'a karşı birlik olma çağrısı yaptı

Sanders de birlik çağrısı yaptı

Michelle Obama'dan önce konuşan ve kendisi de Biden'e karşı güçlü bir aday adaylığı yarışı sürdüren solcu senatör Bernie Sanders de kongrede yaptığı konuşmada seçmenleri Joe Biden'a destek vermeye çağırdı. Sanders, "Bu seferki seçimlerde söz konusu olan demokrasimizin korunması. Donald Trump'ı mağlup etmek için birleşmeliyiz" diye konuştu.

ABD'de halihazırda yapılan pek çok anket demokrat Parti'li Biden'i önde gösterse de karmaşık seçim sistemi nedeniyle anketlerin öngörüleri yanıltıcı olabiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump Oshkosh kentinde seçmenlerine hitap etti

Trump: Seçimleri sadece manipülasyon olursa kaybederiz

Wisconsin eyaletinin Oshkosh kentindeki bir seçim mitinginde konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise seçimleri sadece usulsüzlük olması halinde kaybedeceklerini ileri sürdü. "Oyunuzun sayıldığından emin olun" diye seslenen Trump, seçimlerin ABD halkı ve medeniyet için var var olma mücadelesi olduğunu ve bunun için kendilerinin savaşacaklarını da kaydetti.

Trump'un oyların manipülasyonu ile ima ettiği, mektup yolu ile yapılacak seçimler konusunda devam eden tartışmaya dayanıyor. Korona salgını nedeniyle bu sefer seçimlerde oyunu mektupla kullanacak olanların sayısında artış beklenirken, Başkan Trump mektupla oy kullanılmasına karşı çıkıyor. Geçen Perşembe günü de Amerikan Posta Hizmetleri'ne (USPS) oy pusulalarının bulunduğu zarfları vaktinde ulaştırması için gerekli bütçe ayrılması teklifini reddettiğini duyurmuştu. Demokratlar ise Trump'un bu hamlesini kendi aleylerine seçimleri etkilemek olarak niteliyor, nitekim Demokratlar korona pandemisi nedeniyle mümkün olduğunca çok seçmenin oyunu mektup ile kullanmasını salık veriyor.

Reuters, dpa /ETO,JD

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