 Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim | DÜNYA | DW | 13.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim

ABD’nin eski First Lady’si Michelle Obama bugün satışa sunulan anı kitabında ABD Başkanı Trump’a ağır eleştiriler yöneltirken özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri de anlatıyor.

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD’de Salı günü satışa sunulan "Becoming” isimli kitabında 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ağır eleştirilerde bulundu. Trump’ın, eşi Barack Obama’nın  ABD vatandaşlığını sorgulaması nedeniyle ailesinin tehlike altına girdiğini belirten Michelle Obama, bu nedenle Trump’ı “hiçbir zaman affetmeyeceğini” söyledi.

54 yaşındaki Michelle Obama yeni kitabında, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmeden önce, o zaman ABD Başkanı olan Barack Obama’nın doğum belgesinde yer aldığı üzere ABD toprağı olan Hawaii’de doğmadığını, doğuştan ABD vatandaşı olmadığını ve o sebepten ABD Başkanlığı yapamayacağını iddia etmesine cevap verdi.

Michelle Obama'nın Becoming adlı anı kitabı

Michelle Obama'nın "Becoming" adlı anı kitabı

Obama kitabında, "Tüm olay çılgınca ve kötü niyetliydi. Ve elbette bunun altında yatan bağnazlık ve yabancı düşmanlığı güçlükle saklanıyordu” yazdı. Trump’ın bu konuyu ortaya atmasının tehlikeli olduğunu belirten eski First Lady, radikalleri ve dengesiz kişileri bilerek kışkırtma amacı taşıdığını ifade etti. "Ya dengesiz birisi dolu bir silahla Washington'a gelse? Ya bu kişi kızlarımızın peşine düşse?” diye soran Obama, "Yüksek sesle söylenen ve umarsız imalarıyla Donald Trump, ailemin güvenliğini tehlikeye atıyordu. Ve bu sebepten ötürü onu hiçbir zaman affetmeyeceğim” dedi.

Donald Trump'ın 2005 yılında bir dizinin çekimi sırasında konuşurken kayıt altına alınan ve bir ceza almadan kadınları taciz edebileceğini söylediği ses kaydına da değinen Obama, kitabında, bu ses kaydını dinledikten sonra "sinirden titrediğini” belirtti.

Obama'dan düşük ve suni döllenme açıklaması

Michelle Obama, kitabında sadece eşi Barack Obama’nın ABD Başkanı olarak çalıştığı 2009-2017 yılları arasında yaşadıklarını değil, aynı zamanda hayatının bundan önceki dönemlerinde yaşadıklarını ve bunlardan çıkarttığı dersleri de paylaşıyor. Düşük yaptığını ilk defa açıklayan Obama, şu anda 20 ile 17 yaşlarında olan kızları Malia ile Sasha’yı suni döllenme yöntemiyle doğurduğunu kaydetti.

Kitabının yayınlamasından önce ABC televizyonuna röportaj veren Michelle Obama, “(Düşük sonrasında) kendimi kaybolmuş ve yalnız hissediyordum. Başarısız olduğumu düşündüm çünkü onlar hakkında çok az konuştuğumuz için düşüklerin ne kadar yoğun olduğunu bilmiyordum” demişti.

Eşi Barack ile yaşadığı aşkı da anlatan Michelle Obama, Chicago’daki bir avukatlık bürosunda birlikte çalışırken başlayan ilişikilerini "şehvet, minnet, tatmin ve mucizenin patlaması” olarak tarif etti. Obama aynı zamanda evlilikleri süresince eşiyle birlikte profesyonel yardım aldıklarını ve bu yolla sorunları konuşarak çözmeyi öğrendiklerini belirtti.

AFP,dpa,DW/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Obamalar Netflix'le anlaştı

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren Netflix ile anlaştı. Obamalar Mayıs 2019'dan sonra ekranda olacak. (22.05.2018)  

Obamaların Beyaz Saray'daki 8 yılı

Obamalar, son 8 yıldır yaşadıkları Beyaz Saray'ı Trumplar'a devretti. İşte Obama ailesinin 8 yılda yaşadığı en güzel anlar: (20.01.2017)  

Dünyanın efsane First Ladyleri

Onlar, başkanlık ya da kraliyet saraylarının ev sahipleri. Brigitte Macron da Elysee Sarayı’nın yeni ev sahibi oldu. Diğer bazı First Lady’ler gibi adını efsaneler arasına yazdırabilecek mi? (08.05.2017)  

Benzer içerik

USA Miami | Wahlkampf Demokratische Partei - Barack Obama, ehemaliger Präsident

Obama: Trump öfke ve korku saçıyor 03.11.2018

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, ara seçimlere günler kala katıldığı Demokrat Parti mitinginde halefi Donald Trump'ın göçmenlere karşı tavrını sert bir dille eleştirdi.

USA Kriminalität l Trauerfeier nach der Schießerei an Synagoge in Pittsburgh

Yas tutmaya giden Trump protesto edildi 31.10.2018

ABD Başkanı Donald Trump, 11 kişinin hayatını kaybettiği Pittsburgh'daki sinagogu ziyaret etti. Ailesiyle birlikte kente giden Trump, protesto edildi.

Barbara Bush Ex First Lady USA

Eski First Lady Barbara Bush hayatını kaybetti 18.04.2018

ABD eski başkanlarından George H.W. Bush'un eşi Eski First Lady Barbara Pierce Bush yaşamını yitiridi. Eşi ve oğlu ABD başkanı olan Barbara Bush'tan geriye okuma-yazma konusunda çalışmalar yapan bir vakıf kaldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Außenminister Heiko Maas in China (Getty Images/AFP/Wang Zhao)

Alman Dışişleri Bakanı: Çin'deki "Uygur eğitim kampları" kabul edilemez

Çin'e resmi ziyaret düzenleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, düzenlediği basın toplantısında Çin'de Uygurların yeniden eğitimi için oluşturulan kampların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  