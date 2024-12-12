MİT Başkanı İbrahlim Kalın Şam'da

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın Şam'ı ziyaret ediyor. Türk basınında ve sosyal medyada, Kalın'ın kendisine eşlik eden korumalar eşliğinde Şam'daki Emevi Camii'ne gittiği görüntüler paylaşılıyor.

Arap televizyon kanalı El Cezire, Şam'daki heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğunu duyurmuştu. Ancak Fidan, bu iddianın ortaya atıldığı dakikalarda Ankara'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban'ın görüşmesindeydi.

Suriye'de kurulan geçici hükümet, Kalın'ın Şam ziyaretinin ortaya çıkmasından kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açma" konusunda Türkiye ve Katar'dan "doğrudan söz alındığını" duyurmuştu.

Ankara, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğini "şartlar oluştuğunda" yeniden açacağını belirtiyordu. Türkiye, Şam Büyükelçiliğini Mart 2012'de kapamıştı.

Kalın'ın ziyareti, radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi ve Beşar Esad'ın ülkeden kaçması sonrasında, Türkiye'den Şam'a gerçekleştiği bilinen ilk üst düzey ziyaret olması sebebiyle dikkat çekiyor.

ABD ve AB gibi Türkiye de HTŞ'yi terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

DW, Reuters/ DA, CÖ

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