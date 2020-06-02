Miçotakis: Türkiye mahalle kabadayılığı yapmasın

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz'de ülkesi ile ortak enerji projeleri yürüten İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Miçotakis, ziyaret öncesi İsrail'in en çok okunan gazetesi Yediot Ahronot'a verdiği röportajda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji faaliyetlerine de değindi.

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki sondaj anlaşmasının "kimseye karşı olmadığını ve kimsenin münhasır bölgesini kapsamadığını" belirten Miçotakis, Türkiye'yi bölgede siyasi ve askeri kontrol sağlamaya çalışmakla suçladı.

Reuters'ın haberine göre, Yunan Başbakan, "Türkiye'nin yayılmacı boruhattı hayallerinden vazgeçip, bizimle mahalle kabadayısı gibi değil de eşit ve yasalara uyan bir ortak olarak işbirliği yapmasını memnuniyetle karşılarız" ifadesini kullandı.

İsrail-Yunanistan uçak seferleri

Röportajda koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle ilgili de konuşan Miçotakis, "çok yakında" İsrail'den Yunanistan'a uçak seferlerinin tekrar başlayacağından emin olduğunu belirtti. Miçotakis, Yunanistan'ı Avrupa'nın güvenli bir tatil ülkesi yapmayı arzuladığını sözlerine ekledi.

Koronavirüs krizinin etkilerini bu yaz turizm gelirleriyle hafifletmeyi hedefleyen Yunanistan, hafta başında ana havalimanlarını AB ülkelerinden ziyaretçilere açmıştı.

İsrail'den son senelerde Yunanistan'a yılda yaklaşık 1 milyon turist gidiyor.

DW,rtr/CÖ,TY

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