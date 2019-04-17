MHP'li Yıldırım'dan uyarı: CHP'nin hedefi demokrasi getirmek

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınına bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'nin asıl hedefinin İstanbul'u yönetmek değil, tek adam rejimini devirip demokrasi getirmek" olduğunu belirten Yıldırım bunun engellenmesi gerektiğini söyledi.



Yıldırım bağlantı sırasında "Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye alıp da hizmet etme değil, 'Demokrasiye geçeceğiz, tek adamlık rejimini yıkacağız' diye iddia eden bir genel başkanları var. Hedef budur. Dolayısıyla bu olur mu? Olur. Bunlar yapmaya çalışırlar mı? Yapmaya çalışırlar. Bunlara müsade etmememiz gerek" ifadelerini kullandı.

Yaşar Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatayı almasının ardından dün yine A Haber'e yaptığı açıklamada "YSK'dan beklenen, mazbatanın iptali ve seçimlerin yenilenmesidir" demişti.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe