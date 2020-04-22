 MHP′li Enginyurt, AKP eleştirisi nedeniyle disiplinde | TÜRKİYE | DW | 20.07.2020

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TÜRKİYE

MHP'li Enginyurt, AKP eleştirisi nedeniyle disiplinde

MHP milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Pakdemirli ve AKP hakkındaki açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Sözlerinin arkasında duran Enginyurt "bedel ödemeye" hazır olduğunu söyledi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

Millyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ve AKP hakkındaki sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir" denildi.

Enginyurt, Ordu'nun yerel televizyon kanalı Altaş TV'de yaptığı açıklamalarda, "Bugün tarım Bakanı Ordu'da Bolaman rehabilitasyon projesini açıklayacak. Bizi davet etmiyorlar. İl başkanımızı çağırmıyorlar. Hayırdır arkadaş? Ne yaptık biz size? Biz fındık diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biz ordu sevdamızla yırtınıyoruz. Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik?" ifadesini kullanmıştı.

MHP'li vekil, "Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Her söze başladığımızda Cumhur İttifakı diyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi hiç, yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son da bugün Tarım Bakanı" diye eklemişti.

Enginyurt geçen ay katıldığı bir YouTube yayınında, AKP hakkında yaptığı "sert çıkışlar" nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından uyarıldığını açıklamıştı.

Enginyurt: Bu bedeli ödemek şereftir

MHP milletvekili Enginyurt, disipline sevk edilmesinin ardından Twitter'dan tepkisini dile getirdi. Yaptığı açıklamaların arkasında duran Enginyurt, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" diye tweet attı.

DW/CÖ,HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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