MHP'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. MHP tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun söz ve fiillerinin, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "suçu ve suçluyu övmek", "kamu görevlisinin suçu bildirmeme", "suçluyu kayırma", "suç delillerini bildirmeme", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını oluşturduğu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.





MHP Genel Başkan Yardımcıları Fetih Yıldız tarafından yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP milletvekillerinin suç teşkil eden söz ve fiillerinin raporlanması ve CHP-HDP arasındaki ilişkilerin araştırılması için oluşturulan komisyonun çalışmasını tamamlandığı belirtildi. Basın toplantısı sonrası yayınlanan yazılı açıklamada da "CHP milletvekillerinin konusu suç teşkil eden söz ve fiilleri ile CHP-HDP ilişkileri ayrı bir zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

MHP, Kılıçdaroğlu'nun Gülen yapılanmasının siyasi ayağını açıklayacağı yönünde yaptığı açıklamaya da tepki gösterdi. MHP'nin açıklamasında, "Partisinin her grup toplantısında bu açıklamayı bir sonraki hafta yapacağını bildirmektedir. Bu tarihten sonra da kendisinden beklenen açıklamayı yapmayacağı anlaşılmaktadır" ifadesi yer aldı.

DW/ÖA,AÜ

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