MHP'den AKP'li Tuğrul Türkeş'e Osman Kavala tepkisi

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş'in cezaevindeki iş insanı Osman Kavala'yı ziyaret edeceği yönündeki açıklamasına MHP'den tepki geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Türkeş'e tepki gösterdi. "Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar" diyen Özdemir, Kavala'ya ilişkin olarak da "Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye'nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz" ifadelerini kullandı.

MHP'den gelen tepki öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de grup konuşmasında AKP'li Türkeş'in Kavala'yı ziyaret edeceği yönündeki sözlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Özel, "Biz söyleyince 'Vatan hainlerinin adını anıyorsunuz' dedikleri Kavala'yı, bizler söyleyince 'O ajandır, CHP ajanları savunuyor' dedikleri Kavala'yı, Alparslan Türkeş'in oğlu, parlamentonun aktif milletvekili, Avrupa Konseyi'nde bizi temsil eden delegasyonun Başkanı Tuğrul Türkeş 'Ziyaret edeceğim, çünkü gerçek milliyetçilik bunu gerektirir' diyor. Şimdi Tuğrul Türkeş'e bakalım MHP ne diyecek?" diye konuştu.

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"Kavala'yı ziyaret edeceğim, gerçek millilik bu"

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya verdiği röportajda Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı. "Kavala'yı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya Türkeş, "Bakanımız Yılmaz Tunç'tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Osman Kavala'yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu" sözleriyle yanıt verdi.

Türkeş, Kavala'nın yeniden yargılama talepli başvurusunun reddedilmesine ilişkin olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Heyet oluşturulduktan yarım saat sonra ret kararı verdi. Ben buna 'manidar' derim. 16 sayfalık bir dilekçeyi ben yaklaşık bir saatte okudum. Hukukçu değilim ama iyi kötü anlarım bu işlerden. O yarım saat içinde savcıdan da mütaala almışlar. Muhakkak ki çok etkin ve dehşetli çalışıyorlar. Ama yarım saat içinde karar veriyorsanız, dosyanın 30 klasörüne hakimsiniz demek ki. Halbuki adam yedi senedir içeride, yedi gün daha beklerdi. Allah razı olsun, mevzu bahis uzun tutuklama süresi olunca hassasiyet göstermişler anlaşılan."

Kavala konusunda daha önce de açıklama yapmıştı

Tuğrul Türkeş, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da avukatların Kavala'nın yeniden yargılanması için yaptığı başvuruya ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Düşünmek bile istemiyorum ama; acaba konunun iç hukuk ile çözülmesi ihtimali mi bazı çevreleri rahatsız ediyor?'' sorusunu yöneltmişti.

Avukatları Kavala'nın yeniden yargılanmasını talep etmiş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti. Avukatların başvurusu, Kavala'ya verilen cezaya dayanak teşkil eden "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun mağdurunun, yani Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun 2017'deki referandumla birlikte feshedilmiş olmasına dayanıyordu.

2019 yılında başlayan Gezi davasında Ekim 2017'den beri cezaevinde olan Osman Kavala'nın "hükümeti devirmeye teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 28 Eylül 2023'te Yargıtay tarafından onanmıştı.

DW, ANKA/JD, CÖ

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