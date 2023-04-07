MHP'de değişim "kısıtlı" kaldı

MHP, milletvekili aday listelerini belirledi. AKP ile bir süredir yürütülen "ortak liste" çalışmalarından sonuç alınamazken MHP, 81 ilde aday çıkarma kararı aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Osmaniye'den aday oldu. Bahçeli, kurmaylarının tamamına yakınını listelerde korudu.

MHP, listelerin YSK'ya teslim günü olan 9 Nisan'dan 2 gün önce milletvekili adaylarını belirleyerek kamuoyuna açıkladı. Partiye yakın bir internet haber sitesi üzerinden listeler açıklandı.

Listeler YSK'ya sunuldu

MHP aday listeleri YSK'ya genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız başkanlığındaki heyet tarafından sunuldu. Ortak liste tartışmalarına değinen Feti Yıldız, "Tek liste ile başarılı olacağını söyleyenlere şunu söylüyoruz; MHP kurumsal kimliği her türlü matematikten önemlidir" değerlendirmesi yaptı.

600 adayın 90'ının kadın olduğunu söyleyen Yıldız, "26-40 yaş grubu arasından 195 adayımız listelerde yer bulmuştur. 55 yaş grubunda 117 adayımız vardır. 16 engelli de listelerde yer almıştır" dedi.

5 vekil liste dışı

Devlet Bahçeli, 2018 seçimlerinde olduğu gibi memleketi Osmaniye’den aday oldu. MHP'nin şu an Meclis'teki 48 milletvekilinden 43'ü yeniden listelerde yer aldı. Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Konya Milletvekili Esin Kara yeniden aday gösterilmedi.

MHP Başkanlık Divanı'nda yer alan tüm isimlerde listelerde yer buldu. 600 adayın yer aldığı listede 90 kadın aday yer alırken 2018'e göre hesap yapıldığında 3 kadın aday seçilecek yerlerde yer aldı. Aydın, Çankırı, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir ve Tunceli'de kadın adaylar ilk sırada yer aldı.

Sinan Ateş Fotoğraf: Privat

Olcay Kılavuz'a "çizik" mi?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile adı gündeme gelen isimlerden Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz yeniden Mersin'den aday gösterildi. Ancak 2018 seçimlerinde liste başında olan Kılavuz, aynı ilden bu kez 4. sıradan aday gösterildi. MHP, 2018'de Mersin'den 2 milletvekili çıkarmıştı. Eğer MHP, 14 Mayıs seçimlerinde Mersin'de ciddi bir oy artışı yakalayamazsa Kılavuz'un seçilmesine imkan verilmiyor.

Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce konum bilgisi paylaştığı ve tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz’un da bulunduğu evde gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Mersin’de Nişantaşı Eğitim Vakfı Başkanı Levent Uysal ilk sırada, 2019 seçimlerinde Mezitli Belediye Başkan adayı olan Serdar Soydan ikinci sırada yer aldı.

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A takımı liste başı

Devlet Bahçeli, partisinin genel başkan yardımcılarının tamamını da liste başı aday yaptı. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter İstanbul’dan; Mustafa Kalaycı Konya'dan, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, Yaşar Yıldırım Ankara’dan, Taner Osmanağaoğlu İzmir'den, İsmail Özdemir Kayseri'den seçilecek yerlerden aday gösterildi. Şu an milletvekili olmayan genel başkan yardımcıları Bumin Özarslan İzmir'den, Filiz Kılıç Nevşehir'den, Pelin Yılık ise Çankırı’dan aday gösterildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da ilk sırada yer aldı.

TBMM grup başkanvekilleri Levent Bülbül Sakarya'dan, Erkan Akçay da Manisa'dan birinci sıradan tekrar aday oldu.

TBMM Başkanvekili olan Celal Adan da İstanbul 2. Bölgede ilk sıradan aday gösterildi.

MHP listelerinde Kamu-Sen Genel Başkanlığından ayrılan Önder Kahveci de yer aldı. Bahçelievler katliamı ve Doğan Öz cinayetlerinden yargılanan, aldığı idam cezaları kaldırılan İbrahim Çiftçi de Ankara'dan aday oldu.

MHP'nin Çorum ilk sıra adayı Vahit Kayrıcı ismi de dikkat çekti. 21. Dönemde de Çorum Milletvekili olan Kayrıcı'nın, Alaattin Çakıcı’ya yakın isimlerden olduğu ifade ediliyor.

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