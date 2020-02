MHP ve İYİ Parti'den hükümete İdlib baskısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de verdiği kayıpların artması üzerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve muhalefetteki İYİ Parti'den hükümete tepki geldi. Cumhuriyet Halk Partisi de yaşanan sürecin değerlendirilmesi, askerlerin can güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınması için TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme açılmasını istedi.

Bahçeli: Hükümet Rusya ile ilişkileri gözden geçirmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada "Esad tahtından indirilmeden ne Suriye'ye ne de Türkiye'ye huzur gelecektir. Türk milleti, gerekirse artık başka bir seçenek de görülmezse Şam'a girmeyi şimdiden planlamalı ve zalimleri yerle yeksan etmelidir. Diyorum ki yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad" ifadelerini kullandı.

Bahçeli Suriye rejiminin İdlib'de Türk askerini hedef almasına ilişkin "Artık buna tahammül edecek halimiz kalmamıştır. Rejim güçlerine misliyle karşılık verilse de yüreğimizin yangını katil Esad defolup gidesiye kadar soğumayacaktır. Esad katildir, suçludur, gayri meşrudur, husumetin kaynağıdır" dedi.

"Hem Suriye'yi hem de Türkiye'yi eşzamanlı idare etmeye, durumu kurtarmaya, kontrollü ve sürdürülebilir istikrarsızlık stratejisiyle bölgesel ve tarihsel emellerini gerçekleştirmeye çalışan Rusya iyi niyetli değildir" diyen Bahçeli "Hükümetin Rusya ile ilişkileri tekrardan gözden geçirmesi samimi dileğimizdir" diye konuştu.

"Astana'dan, Soçi'den, Cenevre'den herhangi bir sonuç çıkmadı"

"Rusya, Suriye'deki çatışma ve gerilim ortamının sürekli ve sınırlı bir çerçevede devamını sağlayarak kriz ve kaos üzerine kendi hesap ve hedeflerini kademe kademe inşa etmektedir. Bunu görmek, bunu idrak etmek lazımdır" diyen Bahçeli "Ne Astana'dan, ne Soçi'den, ne Cenevre'den, ne de diplomatik temaslardan herhangi bir sonuç bugüne kadar çıkmamış, çıkması da beklenmemelidir" diye konuştu.

"Şehitlerimizin vebali saldırgan Suriye kadar buna ortam açan, perde gerisinde teşvik ve tahrik eden Rusya'nın omuzlarındadır. Bu gerçekle yüzleşmek şarttır" diyen Bahçeli "Suriye'de var olan krizi çözmek için siyasi ve diplomatik temaslar aldatmadır, masaldır, oyalanmadır" ifadelerini kullandı

Akşener: Mikrofon delikanlılığını bırakın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin meclis grup toplantısına İdlib'deki kayıplara değinerek başladı. Akşener "Ülkemizi soktuğunuz Suriye bataklığında Mehmedim can veriyor. Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyıda durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığını artık bırakın ve gereğini yapın" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada İdlib'de Suriye ordusuna bağlı birlikler tarafından yapılan topçu atışı sonucunda 5 Türk askerinin öldüğünü 5 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Bakanlığın açıklamasına değinen Meral Akşener "Bu olayın ardından yapılan açıklama geçen hafta yapılan açıklamanın aynısıydı. Saldırı noktaları ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış ve gerekli cevap verilmiş. Devletin sözüne inanmak zorundayız ancak bu inancımız tahammül sınırlarını zorlayan bir noktaya geldiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de 10 Şubat tarihindeki saldırıda ölen askerlerin kimliklerini kamuoyuyla paylaştı. Saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak ve Enes Alper hayatlarını kaybetti.

CHP İdlib için genel görüşme istedi

Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engiz Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na genel görüşme açılması için bir önerge sunuldu. Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"İdlib'de yaşananlar ülkemiz için büyük bir güvenlik tehdididir. İdlib, 2011'den bu yana süren Suriye'deki savaşın ülkemizin önüne getirdiği en büyük faturalardan birisi olmuştur. Bölgedeki cihatçı terörist unsurların akıbeti, İdlib'den ülkemize yönelen sivillerin içinde bulundukları koşullar, İdlib'deki TSK gözlem noktalarımızda bulunan askerlerimizin can güvenlikleri ve sınır güvenliğimiz, İdlib'le ilişkili olarak bir an önce çözüm bekleyen hususların bir kısmıdır. Sahadaki gelişmelerin hızı, İdlib'deki askerlerimizin can güvenlikleri meselesinin aciliyeti ve yukarıda belirtilen diğer konularla ilgili olarak uluslararası hukuka uygun olarak acil tedbir alma zorunluluğu TBMM'nin olaya süratle dahlini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, İdlib meselesinin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesi için gerekli adımların tespiti için genel görüşme açılmasını istiyoruz."

