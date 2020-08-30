 MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı | TÜRKİYE | DW | 02.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

MHP lideri Bahçeli’den idam çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezasının hukuk mevzuatına tekrar alınmasının, "iğrenç ve ilkel" suçların işlenmesine karşı caydırıcı olabileceğini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli idam cezası talebini tekrar gündeme getirdi. Bahçeli "Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Bu konuda 'İdam Cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 1 Ekim'de açılmasının ardından bu konunun ele alınabileceğini kaydeden Bahçeli, "TBMM'nin 1 Ekim 2020 tarihinde açılmasıyla birlikte milletimizin haklı beklentisi muhterem vekillerinin mutabakatıyla çözüme kavuşturulmalı, bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi idam cezası meraklısı değildir" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı açıklamasının devamında, "Ne var ki korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi maksadıyla içinden geçtiğimiz süreçte başkaca bir yol ve seçenek olmadığı da nettir, nitekim alternatifsizdir" ifadesini kullandı.

Seçim öncesinde gündeme geliyor

Türkiye’de 35 yıldır uygulanmayan, Mayıs 2004’teki anayasa değişikliği ile de hukuken kaldırılan idam cezası, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yeniden gündeme gelmiş, özellikle de darbe girişimcileri için idam istenmişti.

İdam cezası, darbe girişiminden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sık sık dile getiriliyor. Erdoğan, o tarihten bugüne katıldığı bazı miting ve törenlerde parlamentodan geçtiği anda idam cezasını onaylayacağını vurguladı. Darbe girişiminden sonra, sokaklardaki idam talebine "AKP hazırsa, MHP dünden razıdır" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli de, 24 Haziran 2018'deki genel seçimler öncesinde bu söylemini yinelemişti.

DHA,DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İdam açıklaması seçim stratejisi mi?

Türkiye’de idam cezasıyla ilgili tartışmalar yerel seçim öncesi yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parlamentodan karar çıkması durumunda idam cezasını onaylayacağını söylese de, muhalefet Erdoğan’ı samimi bulmuyor.  

Altı soruda Türkiye ve dünyada idam cezası

Türkiye'de idamın geri getirilmesi tartışması yeniden gündemde. Erdoğan'ın idam cezasının geri getirilebileceği mesajı vermesinin ardından gözler Türkiye ve dünyadaki yasal düzenlemelere çevrildi. Altı soruda derledik.  

Benzer içerik

Türkei Rede Erdogan Anitkabir

Erdoğan: Türkiye Doğu Akdeniz'de şantaj diline boyun eğmeyecek 30.08.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törende konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyeceğini söyledi.

Türkei Kommunalwahlen Recep Tayip Erdogan Rede in Istanbul

Erdoğan: Sosyal medya mecralarının düzene sokulması şarttır 01.07.2020

Erdoğan, "Bu ülkeye bu mecralar yakışmıyor" diyerek, sosyal medyanın kontrol edilmesini istedi. Açıklamadan saatler sonra MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabını askıya aldı.

Türkei - Devlet Bahceli

MHP af yasası teklifini geri çekti 04.12.2019

Milliyetçi Hareket Partisi kamuoyunda af yasası olarak bilinen kanun teklifini geri çektiğini duyurdu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

TİP milletvekili ve tiyatro oyuncusu Barış Atay

Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

TİP Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de olayla ilgili olarak CHP'li Öztrak'ın açıklamalarına yanıt verdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  