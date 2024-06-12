MHP: AKP ile CHP arasında ittifak samimi dileğimizdir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yayınlayarak AKP ve CHP arasında bir ittifakın MHP'nin "samimi dileği ve temennisi" olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yayınlayarak "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir" dedi.

Devlet Bahçeli yazılı açıklamasında "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini müteakiben Türk siyasetinde, demokrasinin vazgeçilmez kurumları olan siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiği gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.

MHP'nin "iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları kuşkusuz makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık" duymayacağını belirtti.

"Kutuplaşmanın sonu ve sonucu yoktur"

"Kutuplaşmanın ve kavgaya tutuşmanın sonu ve sonucu asla yoktur. Kucaklaşmak, konuşmak, milletimizin talep ve sorunlarına müşterek akılla çözüm aramak, bunu da başarmak siyasi partilerin asıl ve öncelikli görevidir. Elbette buna diyecek veya itiraz edecek halimiz ve hevesimiz hiç olmayacaktır" diyen Devlet Bahçeli "temas ve görüşme trafiğinin MHP'yi hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğünü" ifade etti.

Bahçeli "Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin normalleşme ve yumuşama ortamına şaşı baktığı, şüpheyle yaklaştığı, hatta zarar verdiği televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından ve gazete sayfalarından devamlı surette ileri sürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayeti davası

Açıklamada Sinan Ateş cinayeti davasına da isim verilmeden, üstü kapalı değinildi. "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür" diyen Bahçeli MHP'nin davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında hazır bulunacağını, "karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda" hesaplaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Fotoğraf: DHA

Normalleşmenin önünde engel olmama sözü

MHP lideri Bahçeli açıklamasında "Siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır" dedi.

Bahçeli "AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Fotoğraf: CHP

Açıklamada MHP'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığının kararlılık devam edeceği, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun tekliflerine desteğinin aynen süreceği kaydedildi.

"Erdoğan'ın sonuna kadar yanında ve arkasındayız"

"Kaldı ki Cumhur İttifakı'ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir" diyen Bahçeli "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten açıklama

Bahçeli'nin açıklaması sonrasında AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Çelik açıklamasında "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır" dedi.

DW / EC, JD

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