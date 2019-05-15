 MH17 soruşturmasında 5 yıl sonra tutuklama talebi | DÜNYA | DW | 19.06.2019

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DÜNYA

MH17 soruşturmasında 5 yıl sonra tutuklama talebi

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, 2014'te Ukrayna'nın doğusunda düşürülen MH17 uçağına yönelik soruşturmada, 4 kişi için tutuklama talebinde bulundu. Yargılama Mart 2020'de başlayacak.

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Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının Temmuz 2014'te Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere havalandıktan sonra Ukrayna üzerinde düşürülmesi olayında bir Ukraynalı ve üç Rus hakkında tutuklama talebinde bulunuldu.

Düşürülen uçakta çoğunluğu Hollanda vatandaşı olmak üzere 298 kişi hayatını kaybetmişti. Hollanda liderliğinde soruşturmayı yürüten Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), şüphelilerin isimlerini açıkladı.

Şüpheliler 2014 yılında Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti‘nin istihbarat servisi başkanı olan eski Rus istihbarat subayı Sergey Dubinsky, ona en yakın kişi olan Oleg Pulatov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin eski savunma bakanı ve eski bir Rus istihbarat albayı olan İgor Girkin/Strelkov ve Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı grubun komutanı Leonid Kharchenko olarak açıklandı.

MH17 | Niederlande | Ermittlungsergebnisse | Nieuwegein

Hollanda liderliğinde soruşturmayı yürüten Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), şüphelilerin isimlerini açıkladı

Yargılama 2020'de

Yargılamanın gelecek yıl Mart ayında başlayacağı bildirildi. Yetkililer şüpheliler için uluslararası tutuklama emri çıkartılacağını kaydetti.

Hollanda Emniyet Müdürü ve ortak soruşturma komisyonu temsilcisi Wilbert Paulissen "Bu Hollanda cezai kovuşturmasının başlangıcıdır" dedi.

Soruşturma yetkilileri şüphelilerin bir yolcu uçağını hedef aldıklarını bilmeyebileceklerini ancak MH17'nin düşürülmesinden sorumlu tutulacaklarını aktardı. Hollanda Rusya'nın şüphelileri iade etmesini beklemediğini açıklamıştı.

Rusya hedefte

Soruşturmayı yürüten ekip, geçen yıl uçağı düşüren füzenin Rusya'ya ait bir birlik tarafından atıldığı sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Soruşturma yetkilileri, uçağı hedef alan füzenin Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 km uzaklıktaki Kursk kenti yakınlarında konuşlu olan 53'üncü uçaksavar tugayı tarafından ateşlendiğini öne sürmüştü.

Moskova yönetimi, uçağın düşürülmesinde bir payı olduğu iddialarını reddetmişti.

DW/SSB, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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