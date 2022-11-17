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MH17 davasında 3 kişiye müebbet hapis

1 saat önce

Malaysia Airlines’a bağlı MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili davada 3 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar 16 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

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Malaysia Airlines'a bağlı MH17 sefer sayılı yolcu uçağının 17 Temmuz 2014 tarihinde Ukrayna semalarında düşürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Hollanda Lahey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada gıyaben yargılanan iki Rus ve bir Ukrayna vatandaşı suçlu bulundu. Üç kişi müebbet hapis cezasına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına 16 milyon euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Mahkemenin suçlu bulduğu Rus vatandaşları İgor Girkin ve Sergey Dubinski'nin eski istihbarat görevlisi ve Ukraynalı Leonid Harçenko'nun ise Rusya yanlısı ayrılıkçıların lideri olduğu belirtiliyor.

Mahkeme Başkanı Hendrik Steenhuis savcıların mahkemeye sunduğu delillerin uçağın Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından bir tarım arazisinden Buk füzesiyle vurulduğunu ispatladığını söyledi.

Hendrik Steenhuis
Hendrik SteenhuisFotoğraf: Phil Nijhuis/AP/picture alliance

Üçüncü sanık beraat etti

Davada yargılanan Rusya uyruklu dördüncü sanık Oleg Pulatov hakkında ise mahkeme beraat kararı verdi.

Mart 2020'de görülmeye başlayan davada dört sanıktan hiçbiri hakim karşısına çıkmadı. Şahısların Rusya'da olduğu tahmin ediliyor. Mahkemenin kararına temyiz yolu hem savunma hem de iddia makamı için açık.

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na giden Malaysia Airlines'a ait uçak Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Hrabove köyü yakınlarına düşmüştü. Boeing 777 tipi uçakta bulunan 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı. Ölenlerin büyük çoğunluğu Hollanda vatandaşıydı.

Reuters,dpa,AFP / EC, TY

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