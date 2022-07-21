MGK: Yunanistan'ın saha ihlalleri kabul edilemez

MGK bildirisinde "Yunanistan’ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir" denildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası açıklanan bildiride "Uluslararası hukuku hiçe sayarak iyi komşuluk ve müttefiklik ilişkilerinin hilafındaki tutumunu ısrarla sürdüren Yunanistan'ın kışkırtıcı eylemlerine ilave olarak karasuyu ve hava sahası ihlallerini artırarak devam ettirmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir" denildi.

MGK bildirisinde Yunanistan yönetimine "düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atan, insan hakları ve insancıl hukuka aykırı faaliyetlerine bir kez daha son verme" çağrısında bulunulduğu belirtildi. "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm vizyonuna güçlü destek beyan edilmiştir" denildi.

Operasyonlarla ilgili bilgi sunuldu

İki aylık aranın ardından gerçekleşen MGK toplantısında "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ"a karşı icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu ve ilave tedbirlerin görüşüldüğü kaydedildi. MGK bildirisinde "15 Temmuz darbe girişiminin faili terör örgütü FETÖ ile mücadelede gelinen aşama"nın değerlendirildiği belirtilerek "Terör örgütleriyle iş birliği içindeki ihanet şebekesinin tamamen bertaraf edilmesi yönündeki çabaların kararlılıkla sürdürüleceği güçlü şekilde teyit edildi" ifadelerine yer verildi.

MGK bildirisinde ayrıca "NATO müttefiklerimiz FETÖ ve tüm isimlendirmeleriyle birlikte PKK/KCK-PYD/YPG ile mücadelede Türkiye'nin yanında yer almaya ve destek vermeye davet edilmiştir" denildi.

DW / EC, BK