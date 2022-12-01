MGK: Terör örgütlerinin varlığına müsaade edilmeyecek

Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklanan MGK bildirisinde "Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır" denildi. Bildiride, Türkiye'nin "güney sınırlarında icra edilen operasyonların tek hedefinin terör örgütleri" olduğu kaydedildi.

"Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır" ifadesi kullanılan bildiride, "Yurt içinde ve yurt dışında, azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride ayrıca "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir" denildi.

DW / EC, JD