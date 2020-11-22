 Mezopotamya Ajansı′nın Van bürosuna polis baskını | TÜRKİYE | DW | 24.11.2020

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TÜRKİYE

Mezopotamya Ajansı'nın Van bürosuna polis baskını

Mezopotamya Ajansı muahibiri Dindar Karataş'ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından ajansın Van bürosuna da pols baskını düzenlendiği bildirildi.

ARŞİV

ARŞİV

Mezopotamya Ajansı'nın konuyla ilgili haberinde, polisin ajanstaki aramasını sürdürdüğü kaydedildi.

Habere göre, Van bürosuna düzenlenen polis baskınına Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TEM Şube polisleri tarafından yapılan aramaya, ajans muhabiri Karataş'ın çalışma yeri olması gerekçe gösterildi.

Ajansın aktardığına göre, muhabir Dindar Karataş sabah saatlerinde Van’ın İpekyolu ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Karataş, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İkinci baskın

Mezopotamya Ajansı(MA) muhabirleri Adnan Bilen, Cemil Uğur, Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve Gazeteci Nazan Sala köylülerin helikopter atıldığı iddialarını haberleştirdikleri için 6 Ekim'de gözaltına alınıp 9 Ekim'de tutuklanmışlardı. Bu gözaltı sırasında da ajansa polis baskını düzenlenmiş ve ajans tarafından baskın sırasında haber ekipmanlarına el konulduğu bildirilmişti.

Tutuklama kararında, "Süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gösterir şekilde haberler yaptıkları" belirtilen gazetecilerin yapmış oldukları mesleki faaliyetler, "PKK/KCK lehine, devlet aleyhine" diye nitelenerek, "toplumsal olayları haber yaparak veya röportaj ile KCK'nin doğrultusunda örgütün perspektif ve talimatları ile kamuoyunda ajite ve propaganda yaparak örgüt talimatıyla hareket ettikleri" öne sürülmüştü.

DW/BÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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Van’da iki kişinin helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirmeleri nedeniyle tutuklanan gazeteciler Şehriban Abi ve Nazan Sala’nın, 11 gündür tutuldukları cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığı belirtiliyor.  

Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri tutuklandı

Mezopotamya Haber Ajansı sınırdaki sığınmacı geçişlerini izlemek üzere Edirne’ye giden iki muhabirinden İdris Sayılğan'ın tutuklandığını duyurdu.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

"Helikopterden atılan köylüleri" haberleştiren gazetecilerin tutukluluk koşulları kötü  

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