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Fotoğraf: Tuncay Yildirim/DW
Basın özgürlüğüTürkiye

MA ve JİNNEWS çalışanı dokuz gazeteci tutuklandı

57 dakika önce

25 Ekim’de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) ve JİNNEWS çalışanı dokuz gazeteci "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 25 Ekim'de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) ve JİNNEWS çalışanı dokuz gazeteci dört gün sonra tutuklandı.

Ankara Adliyesi'nde savcılık ifadeleri tamamlanan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan gazetecilerden MA Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ve JİNNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı. MA'da bir dönem staj yapan Mehmet Günhan ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı operasyonda gözaltına alınan Zemo Ağgöz iki gün önce ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbset bırakılmıştı.

Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Manisa ve İstanbul’dan gözaltına alınan gazeteciler soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülmüştü. Gazeteciler hakkında, "Terör örgütü üyeliği", "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Dokuz ilde düzenlenen operasyonda gazetecilerin evleri ile birlikte Mezopotamya Ajansı’nın Ankara Bürosu'nda da arama yapılmış, arama sırasında gazetecilere ait mikrofonlar, not defterleri, kitap, kamera, fotoğraf makinası ve Özgür Gündem Gazetesi'nin 30 yıllık arşivine de el konulmuştu.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Ankara merkezli polis operasyonunda 11 gazetecinin gözaltına alınmasını kınayarak gözaltındaki gazetecilerle hapiste tutulan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Son gözaltıların Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik ciddi ihlallerin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada "Tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz” ifadesine yer verilmişti. 

DW / HT,BÖ

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