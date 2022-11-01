Mevlüde Anne kundaklanan evinin önünden uğurlandı

Almanya'da ırkçı kundaklama sonucu beş aile bireyini yitirdikten sonra nefret ve kin yerine sevgi ve barış çağrıları yaparak geniş kitlelerin sevgisini kazanan Mevlüde Genç için Solingen'de yanan evinin bulunduğu Untere Werner Sokağı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Mevlüde Genç, 30 Ekim'de Solingen'de tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etmişti.

Kundaklanan evin bulunduğu arsanın önünde saat 14.30'da başlayan törende Mevlüde Genç için Kuran-ı Kerim okundu ve cenaze namazı kılındı.

Törene oğulları Kamil ve Bekir Genç ile birlikte gelen Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç, yanındakilerin desteğiyle ayakta durabildi.

Mevlüde Genç Fotoğraf: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

Eyalet Başbakanı da katıldı

Kalabalık bir katılımın olduğu törende Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili Akif Çağatay Kılıç birer konuşma yaptı.

NRW Başbakanı Wüst, Mevlüde Genç'in örnek bir insan olduğunu belirterek, "Size gelecek haftalarda bu acıyı atlatmanız için metanet diliyorum ve umut ediyorum ki herkesin kalbinde Mevlüde Genç ile ilgili taşıdığı güzel anılar zamanla bu acının yerini alacak. Mevlüde Genç'in saygın hatırasını koruyacağız." dedi.

Kuzeyren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Hendrik Wüst, Mevlüde Genç'in cenaze töreninde konuşma yaptı - (01.11.2022 / Solingen) Fotoğraf: Tuncay Yıldırım/DW

Törenin ardından Mevlüde Genç'in naaşı memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde defnedilmek üzere uçakla Türkiye'ye yollandı.

Bir gecede beş kurban

29 Mayıs 1993'te Durmuş ve Mevlüde Genç çiftine ait bina dört ırkçı Alman genci tarafından gece yarısı kundaklanarak yakılmış; alevler binanın ahşap merdivenlerinden kısa sürede üst katlara yayılmıştı.

Yangında Mevlüde Genç ağır yaralanırken, kızları Gülsün İnce (28), Hatice Genç (18) ve torunları Hülya (9), Saima Genç (5) ile Türkiye'den tatile gelen yeğeni Gülistan Öztürk (14) hayatını kaybetmişti. Durmuş Genç ise o sırada gece vardiyasında çalıştığı için evde bulunmuyordu. Yangında Genç ailesinin aynı binada yaşayan damat, gelin ve torunları da ağır yaralandı. Mevlüde Genç'in küçük oğlu Bekir Genç vücudunda oluşan ağır yanık yaraları nedeniyle uzun süre tedavi gördü.

Failler kısa sürede yakalandı

Irkçı saldırının failleri Felix K. (16), Christien R. (17), Christian B. (21) ve Markus Gartmann (24) kısa sürede yakalandı. 13 Nisan 1994'te Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlayan ilgili dava, 13 Ekim 1994'te sonuçlandı. 24 yaşındaki Gartmann 15 yıl, diğerleri ise Gençlik Yasası uyarınca en ağır ceza olan 10'ar yıl hapse mahkum oldular. Ancak ırkçı katillerin tümü erken tahliye edildi.

Mevlüde Genç'in cenaze törenine gönderilen çelenkler, 29.05.1993 tarihinde yapılan ırkçı saldırının olduğu yere kondu - (01.11.2022 / Solingen) Fotoğraf: Tuncay Yıldırım/DW

Çok sayıda ödül aldı

Mevlüde Genç, olayın ardından verdiği mesajlarla kısa sürede ilgi odağı oldu. Beş yakınını kaybetmesine karşın yaptığı barış ve sevgi çağrıları tüm kesimlerde kendisine büyük saygı duyulmasına yol açtı. Türkiye'de dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Büyük Devlet Nişanı, Almanya'da ise Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Genç çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından da değişik ödüllere değer bulundu. Mevlüde Genç adına bir de toplumsal barışa ve uyuma katkı sağlayanlara ödül veriliyor. Kuzey Ren Vestfaya Eyaleti ise 2018'den bu yana hoşgörü ve kültürler arası uzlaşma alanlarında Mevlüde Genç Madalyası veriyor.