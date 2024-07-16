Metsola 2,5 yıl daha AP Başkanı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılan oylamada mevcut başkan Roberta Metsola yeniden bu göreve seçildi. Metsola 2,5 yıl daha AP Başkanlığı görevini sürdürecek.

Avrupa Parlamentosu (AP) Roberta Metsola'yı yeniden başkan olarak seçti.

Genel kurulda yapılan oylamada AP üyelerinin büyük bir çoğunluğu, muhafazakâr Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan Malta doğumlu Matsola'nın iki buçuk yıl daha görevde kalmasını onayladı.

Metsola'nın rakibi Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero ise seçilmek için yeterli oyu alamadı. Kapalı olarak yapılan seçimde Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı. Seçimde 720 AP milletvekili oy kullandı.

2020-2022 yıllarında AP'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 45 yaşındaki Metsola, Ocak 2022'de David Sassoli'nin ani vefatı sonrası AP Başkanlığına seçilmişti. Metsola'nın AP'ye girişi ise 2013 yılında milletvekili seçilmesiyle gerçekleşti.

Reuters,dpa/TY,CÖ

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