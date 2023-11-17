Metin Uca için yarın veda töreni düzenlenecek

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve bugün vefat eden yazar, televizyon programcısı ve tiyatrocu Metin Uca için yarın İstanbul'da veda töreni düzenlenecek.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından yoğun bakımda tedavi edilirken dün entübe edilen tiyatrocu, yazar ve televizyon programcısı Metin Uca (62) hayatını kaybetti. Taburcu edilmesi beklenirken ameliyata alınan Uca'nın dün entübe edildiği açıklanmıştı. Uca'nın cenazesi, sabah saatlerinde Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Menajeri Kübra Kalem Baykara, Metin Uca'nın ölümünü sosyal medya platformu X üzerinden "Metin Ucamızı kaybettik. Kalbimiz acıyor" sözleriyle duyurdu.

Baykara'nın verdiği bilgiye göre Uca için cumartesi günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda veda töreni düzenlenecek. Cenaze pazar günü öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın dün entübe edildiği açıklanmıştı.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. Hakkarili baba ve Bilecikli bir annenin evladı olan ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. Bürokrat bir ailenin çocuğu olarak ömrünün büyük bölümünü Ankara ve İstanbul'da geçirdi. Uca, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, tiyatro ve gazetecilik eğitimi aldı. 1987 yılında Anadolu Ajansı'nın sınavını kazandı ve muhabirlik hayatına başladı. 1999-2000 yıllarında TRT'de televizyoncu olarak çalışmaya başladı ve kuruluşundan itibaren Kanal D Ankara bürosunda muhabir olarak görev yaptı. Anadolu Ajansı, TRT, Kanal D, Milliyet EP Dergisi, Show TV, ATV ve Star televizyonlarında muhabir ve programcı olarak çalıştı. 1999 yılından itibaren kendi özgün sabah programları, yarışma programları ve sahne gösterileri ile İstanbul'da çalışmaya başladı. Geniş toplumsal kesimlerin sevdiği programlara sunucu, yapımcı olarak imza attı. 1999-2003 yılları arasında Türkiye'nin en özgün ve eğlenceli sabah haber şovu Günaydın Türkiye'yi Star ekranlarında sundu. 700 bölüm yayınlanan Passaparola ve TRT'de 180 bölüm yayınlanan Miras adlı programların sunucusu ve yaratıcı ekibinde yer alan Uca, Maydanoz, Büyüklere Masallar, Pişti isimli stüdyo programlarıyla da Show TV, ATV ve Star TV gibi kanallarda çalışmalarını sürdürdü. Metin Uca'nın, "Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim", "Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam", "Tüh, Alışmadık Gözde Lens Durmaz", "Her Book'a Maydanoz" kitapları bulunuyor.

ANKA / HT,JD

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