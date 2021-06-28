Metin Lokumcu davasında görevsizlik kararı

Artvin Hopa'da polisin sıktığı biber gaz sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davadamahkeme görevsizlik kararı verdi. Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün ikinci duruşması görülen davada mahkeme heyeti, dosyanın Türk Ceza Kanunu'nun 87/4 hükmü uyarınca görevli Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. Duruşmada polis kamerasından çekilen bir video da izletildi. Polisin videoda "Gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur" dediği duyuldu.

Duruşmada mütalaası alınan Cumhuriyet Savcısı, TCK 87/4 maddesi kapsamında kalıp kalmadığının tartışılması gerektiği düşüncesiyle görevsizlik kararı talebinde bulundu.

"Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu"nu düzenleyen TCK'nın 87'nci maddesi, kasten yaralama sonucunda ölümün meydana gelmesi halinde çeşitli durumlara göre sekiz yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilebileceğine hükmediyor.

Metin Lokumcu

Ne olmuştu?

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artvin'in Hopa ilçesine 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu polisin sıktığı biber gazı sonrasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Lokumcu'nun ölümünün üzerinden tam 9 yıl geçtikten sonra Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 24 Aralık 2020'de ilk duruşmaya saatler kala dava "kamu güvenliği" gerekçesiyle Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dava 21 Nisan 2021 tarihinde Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İlk duruşmaya 13 sanık katılmazken avukatları beraat talep etti. Olayın tanıkları duruşmada dinlenirken, Metin Lokumcu'nun avukatları, reddihâkim talebinde bulundu. Talebin değerlendirilmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, duruşmayı bugüne erteledi.

DW, ANKA / EC, TY

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