Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Buna göre, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne deneyimli diplomat Şakir Özkan Torunlar atandı.

Türkiye ile İsrailarasında ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde İsrail de Eylül ayında Ankara Büyükelçiliğine Irit Lillian'ı atamıştı. Şakir Özkan Torunlar, 2010-2014'te Kudüs Başkonsolosluğu görevini yürütmüş, Ocak 2017-Mayıs 2021 tarihlerinde de Yeni Delhi Büyükelçiliği yapmıştı.

Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) eski başkanı Metin Feyzioğlu ise dünyada sadece Türkiye tarafından tanınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atandı. Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında Doğu Akdeniz'de gerilim yeniden tırmanırken Ankara, uluslararası alanda KKTC'nin tanınmasıiçin çabaları artıracağı sinyalini vermişti.

TBB eski başkanı Metin Feyzioğlu Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo

BM, AB ve NATO daimi temsilcilikleri

Büyükelçiler tebligatında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'nün NATO Daimi Temsilciliği görevine getirildiği bildirildi.

Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.

Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri ise şöyle:

"Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan, Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu, Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı, Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder, Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç, Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça, Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç."

DW/BK,BÜ