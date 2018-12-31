 Metin Akpınar hakkında fezleke hazırlandı | TÜRKİYE | DW | 07.01.2019

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TÜRKİYE

Metin Akpınar hakkında fezleke hazırlandı

Metin Akpınar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan fezleke düzenlendi.

Metin Akpinar (A.A. )

Sanatçı Metin Akpınar hakkında katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan fezleke düzenlenerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçuna ilişkin dosyasının ayrılmasına karar verildi. Başsavcılık aynı zamanda bu suçla ilgili hazırlanan fezlekeyi "suç itibariyle görev kapsamına girdiği gerekçesiyle" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Metin Akpınar hakkındaki diğer suçlarla ilgili soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devam ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sanatçılar Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Halk Arenası programında söyledikleri sözler nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık tarafından Gezen "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Akpınar ve Gezen hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken, haftada bir gün karakola imza verme şartıyla mahkemeden serbest bırakılmıştı.

Akpınar Halk Arenası programında, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

Programın diğer konuğu Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" ifadesini kullanmıştı.

DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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