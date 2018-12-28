Metin Akpınar adli kontrol hükümlerine itiraz etti

Sanatçı Metin Akpınar'ın avukatı İrem Hekimoğlu müvekkili hakkında adli kontrol hükümleri uygulayan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

Hekimoğlu Akpınar aleyhine, yurtdışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola imza verme şeklindeki kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti. Hekimoğlu müvekkilinin halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, pek çok hayranı bulunduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığını ifade etti.

Metin Akpınar'la aynı televizyon programına katılan ve hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Müjdat Gezen de hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola giderek imza vermesi yöründeki adli kontrol hükümlerine avukatı Celal Ülgen aracılığıyla itiraz etmişti.

Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası programına konuk olan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Akpınar programda, "Polarizasyondan ve kargaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek kavga dövüş olmaz, bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak, her faşizmin karşılaştığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir" demişti.

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Programın diğer konuğu Müjdat Gezen ise "Herkesi azarlıyor. Herkese parmak sallıyor. Herkese haddini bil diyor. Bak kardeşim, bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil" ifadesini kullanmıştı.

İki sanatçı hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine" soruşturma başlatılmıştı.

DW / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe