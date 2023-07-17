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Meteoroloji'den Marmara ve Ege'de yüksek sıcaklık uyarısı

1 saat önce

Batı ve güney bölgelerinde etkisi süren sıcak hava dalgasının Çarşamba gününden itibaren tüm ülkede hissedileceği, Marmara ve Ege'de sıcaklıkların normal değerlerin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağı bildirildi.

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Fotoğraf: Weber/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasının Çarşamba gününden itibaren tüm ülkede hissedileceği tahmininde bulundu.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerde de mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji, sıcaklıkların Ankara'da 32-36 derece, İstanbul'da 32-35 derece, İzmir'de 37-38 ve Antalya'da 39-41 derece civarında seyredeceği tahmininde bulundu.

"11-16 saatleri arasında dikkatli olun" uyarısı

Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi de 19 Temmuz öğle saatlerinden itibaren Marmara bölgesinin sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini belirterek sıcaklıkların bölge genelinde mevsim normallerinin 3-8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü de İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'de etkili olan sıcak hava dalgasının etkisinin 24 Temmuz'a kadar artarak devam edeceğini, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

DHA/BK,ETO

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